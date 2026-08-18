ANTD.VN - Ngày 19-8, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thuỳ về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Nguyễn Văn Thùy đã thường xuyên đăng tải các Video clip và Livestream trên tài khoản Facebook “Tế Điên Official” để kể về thời gian chấp hành án tại các Trại giam của Bộ Công an, Trại Tạm giam của Công an tỉnh Ninh Bình với nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo, Ban Giám thị Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an; gây dư luận xã hội tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Bắt chủ tài khoản mạng xã hội “Tế Điên Official”

Từ năm 1988 đến năm 2020, Nguyễn Văn Thùy đã có 8 tiền án, tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ vũ khí thô sơ”. Với các tội danh này, Nguyễn Văn Thùy từng chấp hành án tại các Trại giam của Bộ Công an và Trại Tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình...

Sau khi mãn hạn tù và trở về địa phương sinh sống, Nguyễn Văn Thùy thường xuyên đăng tải các Video clip và Livestream trên tài khoản Facebook “Tế Điên Official” để kể về thời gian chấp hành án tại các Trại giam của Bộ Công an, Trại Tạm giam của Công an tỉnh Ninh Bình.

Trong phiên Livestream ngày 11/7/2022, có thời gian 1 giờ 20 phút 42 giây, Nguyễn Văn Thùy kể về những ngày chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh với các nội dung xuyên tạc, sai sự thật đã thu hút 37.900 lượt xem, hơn 1000 lượt bình luận, lượt like, thả tim và chia sẻ (tính đến ngày 16/4/2023).

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã làm việc với những cá nhân, đơn vị có liên quan để kiểm tra, xác thực toàn bộ sự việc và xác định những thông tin do Nguyễn Văn Thùy lan truyền về Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an là hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật; đã xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo, Ban Giám thị Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an; gây dư luận xã hội tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Đối với Nguyễn Văn Thùy, mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật; tuy nhiên Nguyễn Văn Thùy vẫn cố ý sử dụng mạng xã hội để Livestream, phát tán nhiều thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy về tội: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự hiện hành.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thùy đã thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội về thời gian bị can chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật.