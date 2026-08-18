Vụ cựu Thứ trưởng nhận hối lộ: Lý giải việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán

ANTD.VN - Chiều 18-8, Toà án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cùng 27 bị cáo về các tội "Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Môi giới hối lộ".

Trước đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) dành thời gian buổi sáng để thực hiện thủ tục bắt đầu phiên tòa và công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo. Chiều cùng ngày, phiên toà chuyển sang phần xét hỏi.

HĐXX tiến hành xét hỏi nhóm bị cáo ở các doanh nghiệp trước. Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) bị xét hỏi đầu tiên. Bị cáo này bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên toà.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2024, thông qua hoạt động xuất khẩu và cho thuê lao động, 3 công ty của bị cáo Hưng để ngoài sổ kế toán, không khai báo cáo thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 241 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hưng thừa nhận hành vi bị truy tố và giải trình thêm về việc ghi ngoài sổ sách số tiền người lao động nộp. Theo đó, khi công ty đưa được người lao động ra nước ngoài thì nhiều người tin tưởng công ty.

Nhiều người tự nguyện không đề xuất ghi phiếu thu khi số tiền có "dôi ra" bởi họ biết số tiền chênh là để công ty dùng lo các chi phí. Số tiền đó được sử dụng để chi tìm nguồn lao động ở nước ngoài; chi phí quản lý lao động; đào tạo nâng cao tay nghề; chi phí ngoại giao quan hệ...

Trong khoản chi phí ngoại giao, bị cáo Hưng nhắc đến việc đưa tiền cho cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan; cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Bộ LĐTBXH.

"Bị cáo đưa cho anh Hoan 2 lần, tổng 170.000 USD và Nam 4 lần để được cấp phép" – bị cáo Hưng khai. Việc đưa tiền diễn ra tại cơ quan các cữu lãnh đạo trên. Bị cáo Hưng cũng khai rằng: “Nếu không đưa tiền, việc cấp phép chắc chắn không được thuận lợi".

Ngay sau bị cáo Hưng, chủ tọa gọi Phạm Thị Hạnh (vợ bị cáo Hưng) lên thẩm vấn. Bị cáo Hạnh bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Hạnh thừa nhận các sai phạm liên quan đến quy định về kế toán như cáo trạng nêu. Theo lời bị cáo Hạnh, đền nay, số tiền và các tài sản khác vợ chồng bị cáo đã khắc phục được là 241 tỉ đồng.

Trả lời HĐXX, nhóm bị cáo là nhân viên của Công ty Hoàng Long cũng thừa nhận hành vi sai phạm. Bị cáo Nguyễn Đình Thám (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long) thừa nhận có ký các báo cáo thuế, ký xác nhận vào các phương án đơn hàng, chỉ đạo tìm kiếm, tuyển lao động.

Về việc công ty có 2 hệ thống sổ sách kế toán, bị cáo Thám khai khi bị bắt bị cáo mới biết việc này. Khi còn làm việc, bị cáo không được biết, không được giải thích, bị cáo chỉ biết các công ty dùng chung hệ thống sổ sách kế toán.

Bị cáo Đặng Thị Phương (nguyên Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long) khai, mỗi công ty đều có hệ thống sổ sách kế toán thuế riêng. Nhưng sử dụng chung hệ thống sổ sách hạch toán nội bộ, đây là hệ thống sổ sách ngoài thuế.

Khi bị cáo vào làm việc thì nhóm công ty Hoàng Long đã có sẵn 2 hệ thống sổ sách. Bị cáo biết đây là việc làm không đúng nhưng do đã thu tiền của người lao động không đúng quy định pháp luật, nếu không có 2 hệ thống sổ sách thì không hạch toán được.

Bị cáo Phương thừa nhận số tiền để ngoài sổ sách là 1.200 tỷ đồng, được dùng để chi tìm nguồn, chi đào tạo, chi môi giới, chi đối ngoại… nhiều khoản chi không có hóa đơn chứng từ.

Các nhân viên kế toán Trần Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Cẩm Anh, Nguyễn Thị Duyên… cũng đều thừa nhận hành vi sai phạm nhưng giải trình rằng họ phải thực hiện theo chỉ đạo cấp trên và không được hưởng lợi cá nhân, chỉ được hưởng lương.

Theo cáo trạng, trong vụ án các Công ty Hoàng Long, Công ty JHL Quốc tế và Công ty JHL trong nước lập 2 phiếu thu tiền của người lao động để hạch toán trên 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách 1.200 tỉ đồng, gây thiệt hại thuế cho nhà nước là 241 tỉ đồng.

Tại Công ty Sona, bị cáo Nguyễn Đức Nam chỉ đạo cấp dưới thu tiền dịch của người lao động vượt mức quy định, để ngoài sổ sách 29 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế 2,4 tỷ đồng.

Tại Công ty Incoop3, bị cáo Nghiêm Văn Định đã trực tiếp thu phí của 293 người lao động cao hơn từ 500-1.000 USD/người, không hạch toán kê khai 6 tỷ đồng, gậy thiệt hại về thuế 432 triệu đồng.