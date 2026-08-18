Xử phạt 12,5 triệu đồng người chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

ANTD.VN - Công an xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội vừa xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân trên không gian mạng.

Công an xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội vừa xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân trên không gian mạng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Vĩnh Thanh phát hiện anh L.V.T (SN 1982, trú tại thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Thanh) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ các trang mạng xã hội.

Theo cơ quan Công an, hành vi trên diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 2-6 đến ngày 4-8-2026. Việc thường xuyên bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung sai sự thật không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân mà còn tiềm ẩn nguy cơ tạo ra những thông tin tiêu cực, gây nhiễu loạn trên không gian mạng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Vĩnh Thanh đã tiến hành xác minh, làm rõ nội dung các bài viết, bình luận được chia sẻ; đồng thời mời anh L.V.T đến làm việc để tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ được cung cấp, anh L.V.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, ngày 10-8-2026, Công an xã Vĩnh Thanh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 262/QĐ-XPHC, xử phạt anh L.V.T số tiền 12.500.000 đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội trong việc tiếp nhận và lan truyền thông tin. Chỉ một thao tác bình luận, chia sẻ tưởng như đơn giản nhưng nếu nội dung đó là thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc xâm phạm uy tín của tổ chức, cá nhân, người thực hiện vẫn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng; chủ động kiểm chứng nguồn tin, nội dung trước khi bình luận, đăng tải hoặc chia sẻ. Người sử dụng mạng xã hội tuyệt đối không tiếp tay lan truyền thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng hoặc những nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Qua đó, mỗi người dân cần trở thành một người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, an toàn và hạn chế những nội dung xấu, độc phát tán trên không gian mạng.