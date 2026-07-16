ANTD.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an các phường Hồng Hà, Long Biên và các đơn vị liên quan đã điều tra, bước đầu làm rõ 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 23h30 ngày 13-7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch, Tổ công tác Y1/141 Công an thành phố Hà Nội phát hiện 2 nam thanh thiếu niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn tại khu vực ngã tư đường Vạn Kiếp và cơ đê 401, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

Các đối tượng liên quan

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi gây rối

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện 2 đối tượng trên có liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên tổ chức tụ tập, chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp Công an các phường Hồng Hà, Long Biên và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, truy xét, làm rõ các trường hợp liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh thiếu niên đã lôi kéo nhiều người tham gia, chuẩn bị hung khí và tụ tập vào ban đêm để tìm nhóm đối phương đánh nhau. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cao, che hoặc tháo biển kiểm soát, mang theo hung khí, hò hét, gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Đến nay, Cơ quan Công an đã triệu tập 25 trường hợp liên quan để làm việc; đồng thời thu giữ một số hung khí, phương tiện, điện thoại và tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp Công an các phường liên quan củng cố tài liệu, chứng cứ, truy xét các trường hợp còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện, kiểm tra kịp thời của lực lượng Công an đã ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh thiếu niên mang hung khí tham gia hỗn chiến, không để phát sinh hậu quả nghiêm trọng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố. Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo và đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; thường xuyên nắm bắt các mối quan hệ và hoạt động trên mạng xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tụ tập, mang theo hung khí hoặc lôi kéo đánh nhau, tránh để các em vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tương lai của bản thân.