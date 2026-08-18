Khởi tố Giám đốc công ty phù phép inox 201 thành 304

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Franking Việt Nam, tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Franking Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị vệ sinh như vòi cấp nước, dây dẫn nước, bát sen, chậu rửa nhà bếp, chậu sứ, bệ xí… Toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp do Nguyễn Quang Thiều (SN 1979), trú tại phường Nếnh, quản lý, điều hành.

Thời gian đầu hoạt động, Công ty trách nhiệm hữu hạn Franking Việt Nam nhập khẩu các sản phẩm chậu rửa nhà bếp bằng inox 201 rồi bán ra thị trường nhưng không ghi nhãn hiệu, xuất xứ trên sản phẩm.

Đến năm 2024, nhận thấy chậu rửa inox 304 được người tiêu dùng ưa chuộng hơn do có độ bền, khả năng chống gỉ và độ cứng tốt hơn inox 201, Thiều đã mua máy khắc laser trên mạng để thay đổi hình thức sản phẩm inox 201 của doanh nghiệp.

Theo đó, đối tượng dùng máy khắc laser để khắc dòng chữ “SUS 304” lên chậu inox 201. Sau khi khắc, các sản phẩm được đóng gói cùng phụ kiện như xi phông, dây dẫn nước, nắp đựng rác… trong thùng carton ghi thông tin “Chậu rửa bát Inox; SUS 304; xuất xứ: Trung Quốc; nhà nhập khẩu: FRANKING VIETNAM CO., LTD”.

Cách làm này khiến sản phẩm inox 201 mang hình thức của chậu rửa inox 304, khiến cho người tiêu dùng nhầm lẫn về chất liệu, chất lượng và giá trị sử dụng thực tế của sản phẩm.

Trong khi đó sản phẩm chậu rửa inox 201 được khắc dòng chữ “SUS 304”của Công ty trách nhiệm hữu hạn Franking Việt Nam không đăng ký chứng nhận, không công bố hợp quy theo quy định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định quá trình sản xuất, buôn bán chậu rửa nhà bếp bằng inox 201 nhưng khắc chữ “SUS 304” là hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.