O ép khiến doanh nghiệp phải đưa tiền, cựu Thứ trưởng và thuộc cấp hầu tòa

ANTD.VN - Tòa án dự kiến dành 9 ngày để xem xét tội trạng của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo liên quan do có các hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán…

Hôm nay (18-8), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan về tội “Nhận hối lộ”. Liên quan, 27 bị cáo khác cũng bị truy tố về các tội “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”…

Bị cáo đầu tiên trong vụ án được dẫn giải vào hội trường xét xử.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2025, các bị cáo tại Bộ LĐTBXH có sai phạm trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Giấy phép) và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài (Phiếu trả lời).

Cụ thể, Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam - cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài (QLLĐNN) đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" hơn 30,2 tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án được dẫn giải ra hầu tòa.

Trong việc cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Giấy phép), viện kiểm sát xác định, Tống Hải Nam đã chỉ đạo thuộc cấp là Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (chuyên viên Phòng Pháp chế) gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Nhóm bị cáo này kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, trả lại hồ sơ yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền cho Hưng, Trang để chuyển cho Tống Hải Nam làm nguồn chi phí "đối ngoại" khi trình lãnh đạo Bộ ký Giấy phép.

Do đó, Hưng và Trang gợi ý doanh nghiệp đưa tiền từ 100 đến 400 triệu đồng để được cấp Giấy phép hoặc đổi Giấy phép. Số tiền này được trích lại cho Tống Hải Nam và Nam sẽ đưa lại một phần cho Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.

Kết quả điều tra xác định, từ 2017 đến 2025, các bị cáo đã nhận tổng cộng hơn 9 tỷ đồng để thẩm định hồ sơ, cấp 29 Giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Trong đó, Nguyễn Bá Hoan được hưởng lợi bất chính 1,4 tỷ đồng (gồm 950 triệu và 2 đồng hồ trị giá 450 triệu đồng).

Cơ quan tố tụng xác định, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và thuộc cấp tạo rào cản khiến doanh nghiệp phải hối lộ.

Ở hành vi nhận hối lộ liên quan chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7), viện kiểm sát xác định Tống Hải Nam gây khó khăn, tạo rào cản đối với các doanh nghiệp, buộc họ phải đưa tiền “chi phí".

Cụ thể, bị cáo Nam báo cáo và được Nguyễn Bá Hoan đồng ý cho xây dựng và áp dụng “Quy trình” thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn E7 trái quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Từ năm 2021 đến tháng 4-2025, khi làm thủ tục đề nghị cấp Phiếu trả lời để xuất khẩu lao động diện Visa E7, nhóm người thuộc doanh nghiệp tư nhân gồm các bị can Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đã đến trụ sở Cục QLLĐNN đưa 281.800 USD và 190 triệu đồng cho Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam cùng đồng phạm.

Ở hành vi vi phạm kế toán, viện kiểm sát xác định từ năm 2020 đến năm 2025, các Công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đều hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Sau khi thu phí của người lao động, nhóm này lập 2 hệ thống sổ kế toán, không báo cáo thuế đầy đủ, để ngoài sổ kế toán hơn 1.241 tỷ đồng, làm giảm số thuế TNDN phải nộp và gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 244 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 9 ngày dưới sự điều hành của chủ tọa là Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh.