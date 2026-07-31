Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2%

ANTD.VN -Ngày 30/7/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý II năm 2026 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đạt 32.004 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2025.

6 tháng đầu năm 2026, Bảo Việt đạt 32.004 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất, tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 33,9%

Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 đạt 32.004 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2.289 tỷ đồng và 1.863 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 34,5% và 33,9%. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 30/06/2026 đạt 315.683 tỷ đồng, tương đương khoảng 12 tỷ USD, tăng 8,2% so với thời điểm 31/12/2025.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 990 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 682 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,1% và 10,2% so với cùng kỳ năm 2025, bám sát tiến độ kế hoạch năm. Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt 19.367 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 19.212 tỷ đồng tại ngày 30/06/2026, tăng lần lượt 3,3% và 3,7% so với thời điểm 31/12/2025.

Trong tháng 6/2025, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vinh dự được Ban Tổ chức IR Awards 2026 công nhận là “Doanh nghiệp đạt chuẩn Công bố thông tin năm 2026”. Đối với Bảo Việt, hoạt động quan hệ nhà đầu tư không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn là cầu nối chiến lược giữa doanh nghiệp với thị trường vốn. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng đề cao các tiêu chuẩn về quản trị doanh nghiệp, công bố thông tin và phát triển bền vững, việc tiếp tục đạt chuẩn công bố thông tin là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Bảo Việt trong việc xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả và phù hợp với thông lệ tốt của thị trường.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ với nhiều sản phẩm đa dạng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 7.404 tỷ đồng, tăng trưởng rất khả quan 21,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Song hành với kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên cả phương diện năng lực chuyên môn, thương hiệu và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh việc tiếp tục được AM Best duy trì xếp hạng Năng lực tài chính B++ (Good), Năng lực tín dụng tổ chức phát hành dài hạn "bbb+" cùng xếp hạng quốc gia aaa.VN với triển vọng Ổn định, doanh nghiệp tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm theo hướng linh hoạt, cá nhân hóa, mở rộng hệ sinh thái số và nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các giải pháp bảo hiểm hiện đại, góp phần đáp ứng toàn diện nhu cầu bảo vệ của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục mở rộng hệ sinh thái hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước; triển khai các chiến dịch marketing tích hợp, các chương trình thúc đẩy bán hàng, hoạt động truyền thông thương hiệu và trải nghiệm khách hàng trên đa nền tảng; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số với các dịch vụ như Baoviet Direct, E-Claim, bảo lãnh viện phí điện tử và các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và năng lực cạnh tranh.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ khởi động chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ kết thúc 6 tháng đầu năm 2026 với tổng doanh thu đạt 23.803 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3%; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2025.

Kỷ niệm hành trình 30 năm “Bảo vệ giá trị Việt”, trong Quý II/2026, Bảo Việt Nhân thọ đã lan tỏa chuỗi hoạt động chào mừng 30 năm trên toàn hệ thống với các chương trình truyền thông và nhiều hoạt động tri ân khách hàng trên toàn quốc. Bảo Việt Nhân thọ cũng tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc ra mắt An Thịnh Phúc Niên và Life Care 2.0, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái bảo vệ, đáp ứng đa dạng nhu cầu về tài chính, sức khỏe và tích lũy dài hạn. Các chương trình như “Trọn Vạn Dặm An”, “30 Năm Gắn Kết - Vạn Quà Tặng Tri Ân”, BaoViet Loyalty 2026 và “Đặc quyền Kim cương - An tâm Thịnh vượng” tiếp tục được triển khai, mang đến thêm quyền lợi, quà tặng và đặc quyền chăm sóc thiết thực cho khách hàng.

Đặc biệt, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục được vinh danh ở thứ hạng 1 trong Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam năm 2026 do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet bình xét và công bố. Bên cạnh đó, Bảo Việt Nhân thọ cũng đồng thời lan tỏa trách nhiệm cộng đồng thông qua chương trình An sinh giáo dục, trao 10 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.

Lĩnh vực quản lý quỹ tăng trưởng khả quan

Bước sang quý II/2026, thị trường tài chính Việt Nam tiếp tục trải qua nhiều biến động phức tạp và sự phân hóa rõ nét. Trong bối cảnh đó, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) vẫn kiên định với chiến lược đầu tư kỷ luật, quản trị rủi ro linh hoạt và duy trì đà tăng trưởng vững chắc. Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản quản lý ròng (AUM) của BVF đã đạt 164.791 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị trí Top 2 công ty quản lý quỹ có quy mô tài sản lớn nhất thị trường. Tổng doanh thu đạt 131 tỷ đồng tăng trưởng 28,1% so với cùng kỳ 2025; lợi nhuận sau thuế tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Điểm sáng tiêu biểu trong danh mục do BVF quản lý là Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED). Thành lập từ tháng 01/2014 với mệnh giá khởi điểm 10.000 VNĐ/CCQ, BVFED đã bản lĩnh trải qua nhiều chu kỳ biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính đến ngày 30/06/2026, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của BVFED đã đạt 31.101 VNĐ/CCQ (gấp 3,11 lần so với ban đầu), nâng quy mô tài sản ròng của quỹ lên mức 301,29 tỷ đồng.

Khẳng định năng lực quản trị xuất sắc và tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng, BVF đã vinh dự nhận 2 giải thưởng quốc tế uy tín do Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng, bao gồm: "Fastest Growing Fund Management Company in Vietnam 2026" (Công ty Quản lý quỹ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026) và "Best New Mobile Trading App (BVF Mobile) in Vietnam 2026" (Ứng dụng giao dịch di động mới tốt nhất Việt Nam 2026). Các danh hiệu này tiếp tục củng cố uy tín thương hiệu và vị thế dẫn đầu của BVF trên thị trường tài chính Việt Nam.

Lĩnh vực chứng khoán khởi đầu với nỗ lực vượt khó trước các thách thức của thị trường

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua nhiều biến động trong quý II/2026, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định và nền tảng tài chính vững mạnh. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thực hiện của công ty đạt 517 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thực hiện tương đương mức thực hiện cùng kỳ năm 2025. Các mảng kinh doanh cốt lõi gồm môi giới, cho vay ký quỹ tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực, trong khi tỷ lệ an toàn vốn khả dụng duy trì ở mức cao, khẳng định năng lực tài chính vững chắc và tạo dư địa cho sự phát triển bền vững.

Song song với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, BVSC tiếp tục đẩy mạnh hợp lực cùng các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái Bảo Việt nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm toàn diện, mang đến nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng. Trong quý II/2026, Công ty đã ra mắt chương trình khách hàng thân thiết "Tích điểm giao dịch - Gia tăng đặc quyền", triển khai chương trình phát triển đội ngũ tư vấn đầu tư Next Gen 2026, đồng thời tiếp tục được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng và chứng nhận về phát triển bền vững thị trường vốn, chất lượng dịch vụ tài chính và thực hành quản trị doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn ESG.