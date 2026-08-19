Bắc bộ mưa kéo dài, nhiều nơi mưa cực lớn

ANTD.VN -Từ sáng sớm 19/8 đến ngày 20/8, khu vực trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm.

Đêm qua và sáng sớm nay 19/8, khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18/8 đến 3 giờ ngày 19/8 có nơi trên 60mm như các trạm: Mường Pồn 1 (Điện Biên) 72,0mm; Nậm Mả (Lào Cai) 69,4mm; Cống Lân (Hưng Yên) 79,0mm; Hoàng Mai (Nghệ An) 213,2mm…

Từ sáng sớm 19/8 đến đêm 20/8, khu vực đồng bằng Bắc bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Bắc bộ còn mưa lớn kéo dài nhiều ngày tới, nhiều nơi mưa rất to

Từ sáng sớm 19/8 đến ngày 20/8, khu vực trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm.

Theo dự báo, mưa ở Bắc bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Do sự xuất hiện của mưa giông liên tiếp trong các ngày nên mức nhiệt ở khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội không cao, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở mức 32-33 độ C.

Ngày và đêm 19/8, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Ngoài ra, ngày và đêm 19/8, khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm; khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Từ ngày 21/8, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc