Bắc bộ bước vào cao điểm của đợt mưa giông lớn, Biển Đông vừa xuất hiện áp thấp nhiệt đới

ANTD.VN - Cơ quan khí tượng sáng nay 18/8 đã phát đi bản tin cho biết, vùng áp thấp trên Biển Đông vừa mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, từ nay đến 21/8, khu vực Bắc bộ bước vào cao điểm của đợt mưa giông lớn.

Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới được dự báo vẫn di chuyển theo hướng Tây với vận tốc khoảng 10km/h và không có sự thay đổi về cường độ. Đến rạng sáng mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8.

Theo dự báo, trong vài ngày tới, áp thấp nhiệt đới sẽ có sự đổi hướng, di chuyển theo Tây Tây Bắc, hướng về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) và Vịnh Bắc bộ.

Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2,0-3,5m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ nên từ đêm 17/8 đến 19/8, từ bắc Quảng Trị trở ra miền Bắc có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Nhiều địa phương khu vực vùng núi phía Bắc cần đề phòng mưa lớn dồn dập gây ngập úng, lũ quét

Từ đêm 19/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 90 - 160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, bắc Lào Cai, bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn phổ biến 30 - 60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm 17 đến hết ngày 21/8 phổ biến từ 150 - 300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt.

Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn phổ biến từ 100 - 200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 18 đến 21/8, trên các sông ở khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2 - 5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc bộ lên mức báo động 1 - báo động 2, thượng lưu các sông chính ở khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Các sông ở Quảng Trị khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du và ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.