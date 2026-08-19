Giá bán nhà ở xã hội Minh Giang- Đầm Và khoảng 24 triệu đồng/m2

ANTD.VN -Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Minh Giang- Đầm Và, xã Mê Linh dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua căn hộ tại dự án từ quý I/2027. Giá bán căn hộ tạm tính là 24 triệu đồng mỗi m2.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố giá bán nhà ở xã hội CT1, CT2 tại xã Mê Linh. Theo thông tin được công bố, dự án nhà ở xã hội CT1, CT2 thuộc dự án mở rộng khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và có 793 căn hộ. Trong đó, 713 căn để bán, 40 căn cho thuê và 40 căn cho thuê mua.

Dự án này nằm tại xã Mê Linh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía bắc và cũng gần với khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Công ty TNHH Minh Giang làm chủ đầu tư khu nhà ở xã hội này.

Khu nhà ở xã hội này có tổng mức đầu tư khoảng 850 tỷ đồng. Toàn bộ dự án có thể hoàn thành vào quý II/2028.

Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua căn hộ tại dự án từ quý I/2027. Giá bán căn hộ tạm tính là 24 triệu đồng mỗi m2 (đã gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Với căn hộ thuê mua, đơn giá áp dụng là 235.000 đồng mỗi m2 một tháng.

Khu nhà ở Minh Giang- Đầm Và

Như vậy mặt bằng giá khu nhà xã hội này cũng tương đương so với một số dự án khác cũng ở xã Mê Linh là khu nhà ở Minh Đức. Hồi đầu năm, gần 600 căn hộ tại dự án này được khởi công, với giá bán dự kiến 23-25 triệu đồng mỗi m2.

Dự án Khu nhà ở Minh Giang – Đầm Và thuộc địa phận của 2 huyện Mê Linh và Đông Anh (cũ), TP Hà Nội, có tổng diện tích 25,46ha. Đây là khu đô thị được quy hoạch và xây dựng đồng bộ với mục tiêu tạo thành tổ hợp đô thị hoàn chỉnh.

Khu nhà ở Minh Giang – Đầm Và do Công ty TNHH Minh Giang làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 217.9 tỷ đồng. Dự án gồm 2 giai đoạn, được khởi công năm 2008 và dự kiến hoàn thành vào năm 2014.

Ngày 15/9/2022, UBND huyện Mê Linh phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Công ty Minh Giang tổ chức công bố và bàn giao Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và (giai đoạn 1) tỷ lệ 1/500 tại xã Tiền Phong.

Ngày 30/6/2025 TP Hà Nội có quyết định về việc giao 122.057,4 m2 đất (đợt 1) tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh cho Công ty TNHH Minh Giang để thực hiện Dự án mở rộng Khu nhà ở Minh Giang – Đầm Và, trong đó có 7.478,2 m2 đất để xây dựng nhà ở xã hội (ô đất CT-01, CT-02).