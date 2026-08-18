Hà Nội: Tra cứu nhập học vào lớp 10 như thế nào?

ANTD.VN - Đợt xác nhận nhập học đại trà vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Hà Nội năm học 2026-2027 đã được tổ chức từ 13h30 ngày 25/6 đến 24h ngày 27/6/2026. Học sinh (HS) có thể xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP hoặc thực hiện trực tiếp tại trường theo hướng dẫn.

Đối với những trường được tuyển sinh bổ sung, thời gian và phương thức nhập học được thực hiện theo thông báo riêng của từng trường. Vì vậy, HS trúng tuyển cần đặc biệt lưu ý thời hạn nộp hồ sơ để tránh bỏ lỡ cơ hội nhập học.

Thí sinh tuyển bổ sung cần lưu ý thời gian nhập học

Chiều 17/8, Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo danh sách HS trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Đặng Trần Đức (phường Vĩnh Hưng) năm học 2026-2027.

Theo thông tin được công bố, có 613 HS trúng tuyển vào lớp 10 của trường. Thí sinh trúng tuyển có mức điểm đầu vào từ 19,25 điểm trở lên; Trong đó, thí sinh có kết quả thi lớp 10 cao nhất đạt 24,5 điểm.

HS có thể xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP Hà Nội hoặc thực hiện trực tiếp tại trường theo hướng dẫn. (Ảnh: Tuấn Minh)

Đối với các HS trúng tuyển trong đợt tuyển bổ sung này, thời gian nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại Trường THPT Đặng Trần Đức diễn ra từ 8h ngày 18/8 đến 17h ngày 22/8/2026.

Vì vậy, phụ huynh và HS cần kiểm tra kỹ danh sách trúng tuyển, thời gian, địa điểm và thành phần hồ sơ theo thông báo của nhà trường. Việc đã có tên trong danh sách trúng tuyển không đồng nghĩa với việc hoàn tất thủ tục nếu HS chưa thực hiện xác nhận hoặc nộp hồ sơ trong thời gian quy định.

Tra cứu kết quả trúng tuyển lớp 10

Để tra cứu thông tin tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, HS và phụ huynh nên ưu tiên sử dụng các kênh thông tin chính thức của Sở GS&ĐT Hà Nội.

Cụ thể, có thể truy cập Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

Ngoài ra, HS có thể theo dõi các thông báo về điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển và tuyển sinh bổ sung trên website chính thức của Sở GD&ĐT Hà Nội: https://hanoi.edu.vn/

Đối với HS thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên, danh sách trúng tuyển được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố vào ngày 8/5/2026 trên hệ thống quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục: https://hanoi.edu.vn/phong-quan-ly-thi-va-kdcl/cmb/552

Lưu ý khi tra cứu và nhập học

Thí sinh lưu ý, sau khi tra cứu, HS cần kiểm tra đầy đủ các thông tin gồm họ và tên, trường trúng tuyển, diện tuyển sinh, điểm xét tuyển và tình trạng trúng tuyển. Nếu thuộc diện tuyển sinh bổ sung, cần đặc biệt chú ý thời hạn xác nhận và nộp hồ sơ do mỗi trường có thể có lịch thực hiện riêng.

Trong trường hợp nhập học trực tiếp, HS cần chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của trường, gồm phiếu đăng ký nhập học, học bạ THCS bản gốc, giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, giấy báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10, giấy khai sinh và giấy tờ liên quan đến đối tượng ưu tiên (nếu có)…