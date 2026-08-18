ANTD.VN - Mặc dù Nghị định 81/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt nhưng tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt vẫn diễn ra thường xuyên.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội, từ ngày 14/7/2026 đến 15/8/2026, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý 630 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, phạt tiền 310 triệu đồng.

CSGT Hà Nội sử dụng thiết bị ghi hình các vi phạm an toàn đường sắt.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi đường ngang; vượt rào chắn, vượt tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang và một số hành vi khác.

Nghị định 81/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt. Theo đó người điều khiển xe máy vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng; đối với ô tô, mức phạt có thể lên tới 18-20 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình vượt đường ngang khi rào chắn đang hạ xuống hoặc đèn đỏ đã bật sáng, dừng đỗ xe trong hành lang an toàn đường sắt. Theo lực lượng chức năng, những hành vi này xuất phát từ tâm lý chủ quan, muốn tiết kiệm thời gian nhưng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền, phát hàng trăm tờ rơi cảnh báo nguy cơ tai nạn; nhắc nhở người dân, du khách không tụ tập đông người, chụp ảnh hoặc đi lại trong hành lang an toàn đường sắt.

Các cơ sở kinh doanh dọc tuyến đường sắt được yêu cầu ký cam kết không để khách tụ tập, chụp ảnh, xâm phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Hằng ngày, cán bộ CSGT được bố trí tại các điểm giao cắt để hướng dẫn người dân chấp hành quy định khi qua đường ngang, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

CSGT tăng cường tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt.

Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm an toàn giao thông đường sắt, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở người dân, du khách không tụ tập đông người, chụp ảnh hoặc đi lại trong hành lang an toàn đường sắt.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo, rào chắn và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi qua đường sắt. Việc dừng lại chờ tàu đi qua chỉ mất vài phút nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân và cộng đồng.