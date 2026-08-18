Nâng cao kỹ năng PCCC&CNCH tại tòa nhà Somerset Hòa Bình Hanoi

ANTD.VN - Tăng cường kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và thoát nạn cho lực lượng tại chỗ, cư dân, người lao động là nội dung trọng tâm được Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11, CATP Hà Nội tổ chức tuyên truyền, huấn luyện và thực tập phương án PCCC&CNCH tại tòa nhà Somerset Hòa Bình Hanoi.

Báo cáo viên Đội CC & CNCH Khu vực số 11 triển khai nội dung về chương trình tập huấn PCCC&CNCH tại Tòa nhà Somerset Hòa Bình Hanoi số 106 Hoàng Quốc Việt

Vừa qua, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp Ban Quản lý tòa nhà Somerset Hòa Bình Hanoi, phường Nghĩa Đô, tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tham gia chương trình có đại diện Ban Quản lý tòa nhà, cán bộ kỹ thuật, lực lượng bảo vệ, nhân viên các bộ phận cùng cư dân và người lao động đang sinh sống, làm việc tại đây.

Somerset Hòa Bình Hanoi tại số 106 Hoàng Quốc Việt là tổ hợp đa chức năng gồm căn hộ dịch vụ, khu văn phòng và trung tâm thương mại, thường xuyên tập trung đông cư dân, người lao động và khách lưu trú. Đặc thù nhà cao tầng, nhiều thiết bị điện hoạt động liên tục cùng lượng lớn đồ dùng sinh hoạt, hàng hóa khiến yêu cầu chủ động phòng ngừa cháy, nổ, bảo đảm an toàn PCCC&CNCH càng được đặt lên hàng đầu.

Đội CC&CNCH Khu vực số 11 nhanh chóng tiếp cận hiện trường và sử dụng vòi chữa cháy chuyên dụng để dập tắt đám cháy

Tại chương trình, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 11 phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; đồng thời phân tích những nguyên nhân, nguy cơ thường dẫn đến cháy, nổ tại nhà cao tầng và các tổ hợp đa chức năng.

Trong đó, người tham gia được hướng dẫn các biện pháp sử dụng thiết bị điện an toàn, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; duy trì điều kiện thoát nạn; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC và kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót có thể phát sinh trong quá trình hoạt động.

Cán bộ PCCC&CNCH cũng hướng dẫn lực lượng tại chỗ, cư dân và người lao động kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, cách thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc và phương pháp tổ chức xử lý khi xảy ra sự cố.

Đại diện Ban quản lý tòa nhà Somerset Hòa Bình Hanoi ký Biên bản cam kết bảo đảm an toàn PCCC&CNCH đối với mô hình tổ hợp căn hộ dịch vụ cao cấp

Đáng chú ý, đại diện Ban Quản lý tòa nhà Somerset Hòa Bình Hanoi đã ký Biên bản cam kết bảo đảm an toàn PCCC&CNCH đối với mô hình tổ hợp căn hộ dịch vụ cao cấp, thể hiện trách nhiệm trong công tác chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

Ngay sau phần tuyên truyền, Đội CC&CNCH khu vực số 11 phối hợp với Đội PCCC cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tình huống giả định được đặt ra vào 10h34, xảy ra cháy tại khu vực tầng cao của tòa nhà. Đám cháy phát sinh khói, khí độc lan rộng, có người mắc kẹt bên trong cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng báo động, thông báo cho mọi người trong tòa nhà, gọi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, đồng thời triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu và tổ chức hướng dẫn thoát nạn.

Đội CC&CNCH Khu vực số 11 điều xe thang tổ chức diễn tập

Nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 11 huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường. Các lực lượng nhanh chóng phối hợp triển khai đội hình chữa cháy, ngăn cháy lan, tìm kiếm, tiếp cận và đưa người mắc kẹt ra khu vực an toàn.

Sau khoảng 20 phút, tình huống giả định được xử lý theo đúng phương án. Toàn bộ người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn, buổi thực tập bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Thông qua chương trình, kiến thức và kỹ năng PCCC&CNCH của lực lượng cơ sở, cư dân và người lao động tại Somerset Hòa Bình Hanoi tiếp tục được củng cố, nâng cao. Qua đó góp phần phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời sự cố ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn và thiệt hại về người, tài sản.