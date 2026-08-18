613 học sinh và “cánh cửa thứ hai” vào lớp 10 công lập Hà Nội

ANTD.VN - 613 học sinh (HS) tại Hà Nội trúng tuyển vào lớp 10 của trường THPT Đặng Trần Đức được ví như "cánh cửa thứ hai" vô cùng quý giá dành cho những HS đã tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 nhưng chưa may mắn trúng tuyển ở các nguyện vọng đã đăng ký trước đó.

Ngày 17/8, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố danh sách 613 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027 của trường THPT Đặng Trần Đức - trường công lập mới thành lập vào tháng 7/2026.

Thí sinh trúng tuyển có mức điểm đầu vào từ 19,25 trở lên, trong đó có thí sinh có kết quả thi lớp 10 cao nhất lên tới 24,5 điểm.

613 học sinh (HS) trúng tuyển vào lớp 10 của trường THPT Đặng Trần Đức này đều là những HS đã tham dự kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của TP Hà Nội, đủ điều kiện xét tuyển nhưng không trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký.

Đợt trúng tuyển này được ví như "cánh cửa thứ hai" vô cùng quý giá dành cho những HS đã tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 nhưng chưa may mắn trúng tuyển ở các nguyện vọng đã đăng ký trước đó.

Đợt trúng tuyển này được ví như "cánh cửa thứ hai" vô cùng quý giá dành cho những HS.

Trước đó, ngày 10/8, Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin về việc tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Đặng Trần Đức năm học 2026-2027, với 540 chỉ tiêu dành cho những HS đủ điều kiện nhưng chưa trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký.

Đối tượng được đăng ký xét tuyển là HS đã tham dự kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của TP Hà Nội, đủ điều kiện xét tuyển theo quy định nhưng không trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký.

Sau 6 ngày mở cổng đăng ký xét tuyển, trường THPT Đặng Trần Đức đã xét tuyển theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp với 613 HS đủ điều kiện trúng tuyển, nhiều hơn so với chỉ tiêu ban đầu là 73 em.

Năm học 2026-2027, Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2026-2027, có trên 80% HS tốt nghiệp THCS được vào học lớp 10 các trường công lập toàn TP.