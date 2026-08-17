Hơn 600 học sinh, sinh viên tranh tài tại Build@HUB Hackathon 2026

ANTD.VN - Sau 48 giờ liên tục phát triển ý tưởng, thử nghiệm sản phẩm, nhận phản biện từ mentor và bảo vệ trước Hội đồng chuyên môn, Build@HUB Hackathon 2026 – Build Beyond Limits đã chính thức khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về Record of Ragnarok (bảng Đại học) và The Mini Tri (bảng THPT).

Với chủ đề “Build Beyond Limits – Kiến tạo vượt giới hạn”, Build@HUB Hackathon 2026 được tổ chức với mục đích tạo dựng một sân chơi đổi mới sáng tạo quy mô lớn dành cho thế hệ trẻ. Thí sinh được khuyến khích phát hiện những vấn đề thực tiễn trong đời sống, kết hợp kiến thức liên ngành, tư duy khởi nghiệp và công nghệ mới (AI, IoT, Blockchain…) để xây dựng các giải pháp có khả năng ứng dụng.

Các dự án tập trung vào sáu nhóm lĩnh vực chính: Kinh tế, Môi trường, Sức khỏe, Giáo dục, Du lịch và Media & Art. Điểm nhấn của cuộc thi là tinh thần vượt qua giới hạn về tuổi tác, kinh nghiệm, chuyên môn hay nguồn lực ban đầu để dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm và biến ý tưởng thành sản phẩm có thể kiểm chứng.

Build@HUB Hackathon 2026 mùa đầu tiên thu hút hơn 600 học sinh THPT và sinh viên đại học đến từ 87 trường tại 19 tỉnh, thành trên cả nước, với tổng giá trị giải thưởng cùng quyền lợi lên tới 350 triệu đồng. Sau các vòng tuyển chọn khắt khe, 30 đội/120 thí sinh đã bước vào vòng chung kết với 48 giờ liên tục phát triển ý tưởng, thử nghiệm sản phẩm. Đã có nhiều ý tưởng sáng tạo, phản ánh đúng tinh thần cuộc thi: tập trung vào vấn đề thực tiễn, kết hợp công nghệ (AI, IoT, Blockchain…) với tư duy khởi nghiệp, thay vì chỉ chạy theo yếu tố kỹ thuật.

Ông Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Chủ tịch HĐQT Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Hà Nội (áo xanh) trao giải cho đội đoạt giải Nhất bảng Đại học

Theo em Lê Mai Anh – Ban Tổ chức Build@HUB Hackathon 2026, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc tìm ra các đội chiến thắng, mà còn tạo môi trường để học sinh, sinh viên nhìn vào những vấn đề thực tế, đề xuất cách giải quyết và biến suy nghĩ ban đầu thành sản phẩm có thể thử nghiệm.

Build@HUB Hackathon 2026 do HUB Highschool – cộng đồng học sinh THPT thuộc hệ sinh thái HUB Network – tổ chức. Cuộc thi nhận được sự đồng hành và bảo trợ của Thành đoàn Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, HUB Network, HanoiBA cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, tạo cơ hội để học sinh sớm tiếp cận công nghệ, tư duy xây dựng dự án và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Sân chơi công nghệ quy tụ hơn 600 học sinh, sinh viên trên cả nước

Mùa giải đầu tiên khép lại thành công không chỉ bởi những dự án ấn tượng được vinh danh, mà còn bởi hành trình mà hơn 600 thí sinh đã cùng trải qua. Build@HUB Hackathon 2026 đã chứng minh rằng khi được trao sân chơi và môi trường phù hợp, thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể kiến tạo những giải pháp vượt giới hạn, góp phần giải quyết các bài toán của đời sống.