Khoảng 300 cán bộ, giáo viên nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

ANTD.VN - Nhằm trang bị kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho khoảng 300 cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học, THCS và THPT Archimedes Đông Anh, xã Phúc Thịnh, Hà Nội.

Hướng dẫn cán bộ giáo viên sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 20 đã thông tin, phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; phân tích các nguy cơ cháy, nổ thường gặp tại trường học; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ cháy từ hệ thống điện, thiết bị phục vụ giảng dạy, khu vực bếp, phòng thí nghiệm, kho và các khu vực tập trung đông người.

Đặc biệt, nội dung tuyên truyền được tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra trong môi trường giáo dục – nơi có số lượng lớn học sinh tập trung hằng ngày. Cán bộ, giáo viên được hướng dẫn quy trình xử lý khi phát hiện cháy; cách báo cháy nhanh chóng, chính xác; sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; tổ chức thoát nạn, hướng dẫn học sinh di chuyển đến nơi an toàn và những kỹ năng cần thiết để hỗ trợ người bị nạn trong điều kiện phù hợp.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phổ biến kiến thức, kỹ năng về an toàn cháy, nổ cho hơn 300 cán bộ, giáo viên

Bên cạnh phần lý thuyết, cán bộ, giáo viên nhà trường được trực tiếp thực hành các thao tác sử dụng bình chữa cháy để xử lý đám cháy mới phát sinh. Thông qua thực hành, cán bộ chiến sỹ đã hướng dẫn cụ thể cách tiếp cận đám cháy, tư thế cầm bình, khoảng cách phun và kỹ thuật xử lý, qua đó giúp người tham gia chủ động hơn khi phải đối mặt với sự cố thực tế.

Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường học không chỉ dừng lại ở việc trang bị phương tiện mà quan trọng hơn là xây dựng khả năng nhận diện nguy cơ, kỹ năng xử lý ban đầu và tổ chức thoát nạn an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Mỗi giáo viên, cán bộ nhà trường cũng chính là một tuyên truyền viên, có vai trò trực tiếp hướng dẫn, nhắc nhở học sinh hình thành ý thức chấp hành các quy định về PCCC&CNH và kỹ năng tự bảo vệ mình khi có sự cố.

Hướng dẫn cán bộ giáo viên sử dụng lăng, vòi chữa cháy

Thông qua buổi tuyên truyền, 300 cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học, THCS và THPT Archimedes Đông Anh được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn và tổ chức thoát nạn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên và học sinh.