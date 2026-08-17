Kiểm tra an toàn phòng cháy tại các trường học đang thi công

ANTD.VN - Ngày 17-8, Đội CC&CNCH Khu vực số 36, CATP Hà Nội đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với 2 công trình trường học đang thi công trên địa bàn xã Ứng Thiên, gồm Trường THPT Trần Đăng Ninh và Trường Tiểu học Quảng Phú Cầu.

Tại công trường, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH trong quá trình thi công công trình; tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC, việc tổ chức thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công và các nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa cháy, nổ tại công trường.

Trong đó, Tổ công tác chú trọng kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong quá trình thi công; an toàn hệ thống điện và các thiết bị phục vụ thi công; việc bố trí, tập kết, bảo quản vật tư, vật liệu, chất dễ cháy; các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại khu vực thi công, khu vực hàn, cắt và những vị trí có nguy cơ phát sinh cháy, nổ.

Đồng thời, kiểm tra việc trang bị, bố trí phương tiện chữa cháy ban đầu và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy, thoát nạn, cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Kiểm tra việc bố trí phương tiện chữa cháy và các điều kiện an toàn PCCC tại khu vực đang thi công

Bên cạnh công tác kiểm tra, Tổ công tác đã trực tiếp hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị thi công nâng cao trách nhiệm trong việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong suốt quá trình xây dựng; thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, thiếu sót có nguy cơ dẫn đến cháy, nổ. Đây cũng là nội dung được xác định trong kế hoạch kiểm tra của Đội CC&CNCH Khu vực số 36 nhằm hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình thực hiện đầy đủ trách nhiệm và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC.

Kiểm tra thực tế hệ thống cấp nước chữa cháy, máy bơm chữa cháy và tủ điều khiển hệ thống PCCC tại công trình

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, Tổ công tác đã hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định mới về PCCC&CNCH. Theo đó, chủ đầu tư có trách nhiệm tự tổ chức nghiệm thu về PCCC đối với công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung, trình tự, hồ sơ tự nghiệm thu theo quy định.

Đội CC&CNCH Khu vực số 36 yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tiếp tục duy trì nghiêm các điều kiện an toàn PCCC, chủ động rà soát, khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót được chỉ ra trong quá trình kiểm tra; tuyệt đối không để phát sinh nguy cơ cháy, nổ trong quá trình thi công, đặc biệt tại các khu vực sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và hệ thống điện tạm phục vụ xây dựng.

Tổ công tác Đội CC&CNCH Khu vực số 36 làm việc, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các quy định về PCCC&CNCH.

Thông qua công tác kiểm tra, hướng dẫn, Đội CC&CNCH Khu vực số 36 tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH đối với các công trình đang thi công trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong việc chủ động phòng ngừa cháy, nổ. Qua đó góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, tạo điều kiện để các công trình trường học được thi công đúng tiến độ, bảo đảm an toàn và sẵn sàng đưa vào sử dụng khi đủ điều kiện theo quy định.