Hà Nội tiên phong đưa tiêu chí đánh giá trí tuệ cảm xúc EQ vào trường học

ANTD.VN - Năm học mới này, Hà Nội sẽ đưa bộ tiêu chí đánh giá trí tuệ cảm xúc EQ vào trường học, giúp theo dõi và hỗ trợ sự phát triển tâm lý toàn diện cho học sinh.

Hà Nội sẽ chuyển từ chăm sóc sức khỏe theo từng đợt sang quản lý sức khỏe học sinh thường xuyên trên hệ thống dữ liệu.

Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Hà Nội đặc biệt chú trọng giáo dục thể chất cho học sinh thông qua việc điều chỉnh thời lượng, phương thức tổ chức và nâng cao trách nhiệm thực hiện các bài tập thể dục nâng cao tầm vóc. UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GD-ĐT sớm ban hành hướng dẫn chi tiết, xây dựng các bài tập khoa học có đo lường chỉ số phát triển chiều cao, thể lực thực chất của học sinh.

Đặc biệt, Hà Nội tiên phong đưa bộ tiêu chí đánh giá trí tuệ cảm xúc EQ vào trường học, giúp theo dõi và hỗ trợ sự phát triển tâm lý toàn diện cho học sinh.

Thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thành phố sẽ chuyển từ chăm sóc sức khỏe theo từng đợt sang quản lý sức khỏe học sinh thường xuyên, liên tục và dựa trên dữ liệu.

Trong đó có việc kiểm tra cân nặng chiều cao 5 lần/ năm cập nhật vào HanoiCheck; phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng và triển khai khung đánh giá năng lực cảm xúc EQ cho học sinh được triển khai thí điểm từ đầu năm học 2026–2027 và đánh giá triển khai đại trà từ đầu năm 2027 với 5 khung năng lực theo từng cấp học.

Các trường học sẽ tập trung vào ba nhóm vấn đề: Dinh dưỡng, thể lực, thừa cân - béo phì, cận thị và sức khỏe tinh thần; bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng bệnh và môi trường học đường an toàn; đồng thời củng cố nhân lực, điều kiện và chất lượng hoạt động y tế trường học.

Thêm một điểm nhấn nữa của Hà Nội trong năm học mới là đẩy mạnh chương trình sân khấu học đường và các hoạt động trải nghiệm, hướng tới mục tiêu mỗi học sinh biết chơi ít nhất một loại nhạc cụ. Đồng thời, kế hoạch từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học cũng sẽ được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cấp học và địa phương.