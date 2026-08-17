Công an xã tuyên truyền pháp luật "mỗi ngày một việc đúng" cho thanh thiếu niên

ANTD.VN - Những buổi tối gần đây, nhà văn hóa thôn Yên Thái (xã Phú Cát, Hà Nội) rộn ràng cờ hoa, đón hàng chục em nhỏ đến dự buổi tuyên truyền pháp luật do Đoàn Thanh niên Công an xã Phú Cát tổ chức, với điểm nhấn là màn thực hành sử dụng bình chữa cháy ngay trên sân khấu.

Công an xã Phú Cát tuyên truyền pháp luật "mỗi ngày một việc đúng" cho thanh thiếu niên

Đoàn Thanh niên Công an xã Phú Cát đã phối hợp Cấp ủy, Chi đoàn thôn Yên Thái tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề "Mỗi ngày một việc đúng - Mỗi hành động một trách nhiệm", hướng tới phụ huynh và học sinh trên địa bàn, đúng thời điểm các em sắp khép lại kỳ nghỉ hè, chuẩn bị bước vào năm học mới.

Sáu nhóm kiến thức được cán bộ công an truyền tải gọn, dễ nhớ: an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy và thuốc lá điện tử, phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước. Không dừng ở lý thuyết, các em được đặt vào tình huống thực tế, được hỏi, được tranh luận, được mời lên sân khấu thực hành.

Một cậu học sinh áo đỏ được cán bộ công an cầm tay hướng dẫn cách mở chốt, sử dụng bình chữa cháy ngay trên sân khấu. Động tác tưởng chừng đơn giản nhưng với nhiều em, đây là lần đầu tiên được thực hành trực tiếp.

Phía dưới hội trường, những cánh tay giơ lên xin phát biểu, những câu hỏi hồn nhiên xen lẫn nghiêm túc được đoàn viên thanh niên cầm micro giải đáp ngay tại chỗ. Ở một góc khác, cán bộ công an đến tận từng bàn, ngồi trò chuyện cùng các em nhỏ, không khoảng cách.

Không khí buổi tuyên truyền không nặng nề khẩu hiệu. Các em thanh thiếu niên vừa nghe vừa được phát bánh kẹo, nước uống, xen lẫn tiếng cười. Kết thúc chương trình, cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an xã cùng các em nhỏ chụp ảnh lưu niệm dưới cờ Đảng, những bàn tay hình trái tim giơ lên. Hình ảnh giản dị ấy gói trọn tinh thần gần gũi mà lực lượng Công an xã Phú Cát hướng tới.

Theo Công an xã Phú Cát, hoạt động không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh mà còn là dịp để lực lượng Công an, cấp ủy, đoàn thể và gia đình cùng phối hợp trong quản lý, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa, thay vì xử lý hậu quả, là cách tiếp cận được lực lượng công an cơ sở kiên trì thực hiện.

Với phương châm "gần dân nhất", tuổi trẻ Công an xã Phú Cát tiếp tục chọn cách đi về từng thôn, ngồi cùng từng buổi sinh hoạt cộng đồng để lan tỏa pháp luật theo cách dễ hiểu, dễ nhớ nhất. Một việc đúng mỗi ngày, cộng lại, chính là nền móng cho một thế hệ trẻ biết tự bảo vệ mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng.