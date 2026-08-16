Bắc bộ đón mưa cực lớn với lượng mưa lên tới 450mm

ANTD.VN - Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ khoảng đêm 17/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 15/8, khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội đã có nắng và nắng nóng gay gắt.

Từ chiều tối ngày 15/8 đến ngày 16/8, khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15- 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực Hà Nội và Bắc bộ xuất hiện đợt mưa cực lớn với cường độ nhiều nơi lên đến 450mm

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ khoảng đêm 17/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt;

Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Cảnh báo mưa giông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa đến Nghệ An, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc