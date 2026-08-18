Nguyên nhân thiếu SGK cục bộ tại cửa hàng bán lẻ?

Theo NXBGDVN, tính đến ngày 15/8, NXBGDVN cùng hệ thống các Công ty phát hành đã hoàn thành việc cung ứng ra thị trường 220 triệu bản sách giáo khoa (SGK) và 76 triệu bản sách bài tập và sách tham khảo. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng SGK đạt 148%, sách bài tập và sách tham khảo đạt 119%.

Bên cạnh đó, 8 triệu bản SGK và 2 triệu bản sách bài tập đang được gấp rút điều chuyển, chuẩn bị cung ứng theo nhu cầu thực tế, đảm bảo không để học sinh thiếu sách trước ngày khai giảng.

Một số khách hàng vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ tại các cửa hàng trong một vài thời điểm. (Ảnh: Trần Hiền)

Về hiện tượng thiếu sách cục bộ tại một số cửa hàng bán lẻ, theo NXBGDVN, dù lượng sách in và cung ứng đã vượt nhiều so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên một số khách hàng vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ tại các cửa hàng trong một vài thời điểm là do một số nguyên nhân khách quan sau:

Đầu tiên, nhu cầu mua thêm tăng cao: Nhiều phụ huynh có thói quen mua thêm bộ SGK thứ hai để ở lớp cho con, giúp học sinh không phải mang vác nặng hoặc muốn trang bị sách sớm để các con tham khảo trước năm học, dẫn đến nhu cầu tại cửa hàng lẻ tăng đột biến trong giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8.

Một số trường học chưa đặt mua sách tập trung qua các đơn vị phát hành của NXBGDVN để chờ đợi chính sách miễn phí, khiến học sinh không nhận được sách từ trường mà phải tự đi mua lẻ, gây tâm lý hoang mang và áp lực lên hệ thống bán lẻ.

Bên cạnh đó, thông tin cập nhật về việc sử dụng SGK năm học 2026-2027: Nhiều phụ huynh không được cập nhật thông tin một cách chính xác về việc sử dụng SGK cho năm học mới, dẫn đến việc không tiếp nhận các SGK có logo bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Thậm chí, có trường hợp dù đã mua nhưng vẫn nhất quyết đòi trả lại vì lầm tưởng sách không dùng được.

Một số tên sách có các nội dung cập nhật, điều chỉnh đã được thông báo và đăng tải nội dung cập nhật trên trang điện tử taphuan.nxbgd.vn (giáo viên, phụ huynh và học sinh có thể truy cập để nắm bắt thông tin điều chỉnh của cuốn sách). Tuy nhiên, do chưa nắm được thông tin này, một số khách hàng kiên quyết từ chối mua sách khi thấy thông tin trong sách giấy chưa được chỉnh sửa in ấn trực tiếp.

Ngoài ra, các chương trình trao tặng sách cho thư viện trường của nhiều mạnh thường quân và tổ chức xã hội thường thu mua số lượng lớn SGK tại các cửa hàng bán lẻ, vô tình tạo ra sự khan hiếm tạm thời tại một số điểm bán.

Kênh phân phối ngoài hệ thống: Khách hàng có thể gặp khó khăn khi tìm mua tại các nhà sách không thuộc hệ thống của NXBGDVN (do không phải cửa hàng nào cũng nhập SGK để bán).