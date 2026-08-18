Điều chỉnh lương hưu liên tục, thu hẹp khoảng cách chênh lệch của người có mức hưởng thấp

ANTD.VN - Việc điều chỉnh lương hưu liên tục trong thời gian qua đã góp phần từng bước ổn định, cải thiện đời sống người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, đặc biệt là nhóm người yếu thế, nghỉ hưu ở các giai đoạn trước.

Điều lương hưu liên tục, thu hẹp khoảng cách chênh lệch của người có mức hưởng thấp

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn liên quan đến việc điều chỉnh lương hưu cho những người có mức hưởng thấp.

Theo đó, cử tri phản ánh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng đối với người nghỉ hưu trước năm 1990 và mức trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội hiện hành còn thấp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đời sống.

Cử tri đề nghị Nhà nước xem xét, điều chỉnh tăng nhằm bảo đảm ổn định đời sống cho các đối tượng thụ hưởng.

Liên quan đến việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng đối với người nghỉ hưu, Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu hằng tháng của người lao động khi nghỉ hưu được tính trên cơ sở mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Do đó, mức hưởng cao hay thấp phụ thuộc trực tiếp vào tiền lương đóng và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống người hưởng lương hưu, nhất là nhóm nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các thời kỳ.

Thể chế hóa chủ trương này, từ năm 2021 đến năm 2024, Chính phủ đã 03 lần thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo các Nghị định số 108/2021/NĐ-CP, Nghị định số 42/2023/NĐ-CP và Nghị định số 75/2024/NĐ-CP, trong đó ưu tiên điều chỉnh tăng thêm cho nhóm đối tượng hưởng lương hưu thấp trước năm 1995.

Cơ chế này đã được luật hóa tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025).

Quy định nêu rõ việc điều chỉnh lương hưu dựa trên chỉ số giá tiêu dùng, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội; đồng thời bắt buộc điều chỉnh tăng thỏa đáng cho đối tượng có mức lương hưu thấp và người nghỉ hưu trước năm 1995.

Ngày 15/5/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026 với mức tăng chung là 8%, đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 sau khi điều chỉnh tăng chung mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm.

Việc điều chỉnh lương hưu thời gian qua đã góp phần từng bước ổn định và nâng cao đời sống của người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, đặc biệt là những người có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995.

Liên quan đến điều chỉnh mức trợ cấp của chính sách trợ giúp xã hội, từ năm 2007 đến nay, Chính phủ đã 5 lần ban hành văn bản điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có người cao tuổi và người khuyết tật, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 500.000 đồng/tháng và thực hiện các chính sách trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là sự cố gắng lớn của Chính phủ trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả an sinh xã hội, hiện nay Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định mới (thay thế Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, Nghị định số 76/2024/NĐ-CP và Nghị định số 176/2025/NĐ-CP).

Trong đó, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ xem xét điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng (tương ứng mức tăng 8%).

Chính sách trợ giúp xã hội tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và khả năng cân đối, huy động nguồn lực của ngân sách nhà nước dành cho an sinh xã hội.