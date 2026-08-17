Lòng biết ơn cuộc đời và hành trình mang đôi chân thứ hai đến với hàng trăm người khuyết tật của Giám đốc Ba bánh Hà Nam

ANTD.VN -Nếu chỉ nhìn vào vóc dáng nhỏ bé của chị Lâm Thị Nga, khó có thể tin người phụ nữ ấy lại điều hành một xưởng cơ khí chuyên sản xuất xe ba bánh và các thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật. Với chị, xưởng cơ khí ấy bắt đầu từ khát khao rất giản dị: được tự mình đi lại, tự mình làm việc và hạn chế phải phụ thuộc vào người khác.

"Mình luôn cảm ơn cuộc đời vì đã mang đến cho mình rất nhiều món quà tuyệt vời”

Đó là lời chị Lâm Thị Nga - Giám đốc Công ty TNHH Ba bánh Hà Nam - chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Nối trọn yêu thương số tháng 6/2026 – chương trình do Truyền hình Nhân đạo sản xuất với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát từ những ngày đầu. Nếu chưa từng biết đến câu chuyện của chị, có lẽ ít ai nghĩ rằng, người phụ nữ luôn nói về cuộc đời với lòng biết ơn ấy đã phải gắn bó với xe lăn từ năm lên 6 bởi căn bệnh quái ác. Từng có những năm tháng gia đình chị phải bán dần tài sản để chạy chữa, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Thế nhưng, chị Nga đã lựa chọn nhìn vào những điều mình may mắn có được: tình yêu thương của gia đình, sự động viên của người cha, người bạn đồng hành trên hành trình khởi nghiệp và cơ hội được sống một cuộc đời có ích. Có lẽ cũng từ cách nhìn ấy, chị đã vượt qua giới hạn của bản thân để mở ra cơ hội cho nhiều người khuyết tật khác được tự tin bước tiếp.

Những người như chị Nga chính là những nhân vật đặc biệt mà Nối trọn yêu thương bền bỉ tìm kiếm và lan tỏa suốt hơn 7 năm qua.

Không để nghịch cảnh định nghĩa cuộc đời

Nếu chỉ nhìn vào vóc dáng nhỏ bé của chị Lâm Thị Nga, khó có thể tin người phụ nữ ấy lại điều hành một xưởng cơ khí chuyên sản xuất xe ba bánh và các thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật. Với chị, xưởng cơ khí ấy bắt đầu từ khát khao rất giản dị: được tự mình đi lại, tự mình làm việc và hạn chế phải phụ thuộc vào người khác.

Sau khi mắc viêm tủy ngang từ năm 6 tuổi, đôi chân chị không còn khả năng cử động. Gần chục năm, bố đưa chị đi khắp nơi chữa bệnh với hy vọng con gái sẽ có thể trở lại trường học như bạn bè đồng trang lứa. Gia đình lần lượt bán đi những gì có thể bán, nhưng điều người cha chưa bao giờ để con gái đánh mất là niềm tin vào chính mình.

Chị Nga chia sẻ, bố là người luôn động viên để chị không cảm thấy mình là một người khiếm khuyết. Ngay cả sau này khi bố đã qua đời, mỗi lần muốn buông xuôi vì những cơn đau hành hạ, chị vẫn nghĩ đến lời động viên ấy để bước tiếp.

Tinh thần không đầu hàng số phận cũng theo chị trong từng lựa chọn của cuộc sống. Khi còn làm nghề thêu, chị từng xin gia đình vào tận Đà Nẵng đặt làm một chiếc xe ba bánh với mong muốn có thể tự đi lấy hàng, chủ động hơn trong công việc. Thế nhưng, chiếc xe sau khi mang về vẫn phải chỉnh sửa nhiều lần mới sử dụng được. Trải nghiệm ấy khiến chị nhận ra điều mà chỉ những người trong cuộc mới thực sự thấu hiểu: người khuyết tật rất cần một chiếc xe phù hợp với chính cơ thể và tình trạng vận động của mình.

Ý nghĩ ấy dần trở thành động lực để chị đưa ra một quyết định tưởng như rất khó tin: mở một xưởng cơ khí chuyên sản xuất xe dành cho người khuyết tật.

Chị Nga tình cờ gặp anh Vũ Xuân Quang trong một hoạt động thiện nguyện dành cho người khuyết tật. Một người nhiều năm làm cơ khí, một người hiểu rõ những khó khăn mà người khuyết tật phải đối mặt mỗi ngày, họ nhanh chóng tìm thấy điểm chung trong mong muốn tạo ra những chiếc xe phù hợp hơn cho người khuyết tật. Từ đó, anh Quang trở thành người đồng hành cùng chị xây dựng xưởng cơ khí.

Mỗi chiếc xe sản xuất ra đều được điều chỉnh theo thể trạng và nhu cầu của từng người sử dụng, giống như may một chiếc áo vừa vặn. "Một chiếc xe với người khỏe mạnh chỉ là phương tiện. Còn với người khuyết tật như mình, đó là một đôi chân" - chị Nga nói.

Những "đôi chân thứ hai" mở ra hành trình mới

Điều khiến câu chuyện của chị Nga được Nối trọn yêu thương lựa chọn lan tỏa không chỉ là hành trình vượt lên nghịch cảnh để khởi nghiệp, mà chính là bài học ý nghĩa về một người từng nhận được yêu thương lại tiếp tục trở thành người trao đi yêu thương. Sau khi tìm được "đôi chân" cho chính mình, chị Nga đã dành nhiều năm để mở ra cơ hội cho những người cùng cảnh ngộ được tự tin bước tiếp.

"Khi các bạn tự tin, nếu thấy công việc ở đây không còn phù hợp thì các bạn cũng đủ tự tin để bước ra ngoài và tìm một công việc phù hợp hơn".

Với chị Nga, một chiếc xe hay một công việc đều không phải đích đến cuối cùng. Điều chị muốn trao là cơ hội để người khuyết tật chủ động quyết định cuộc sống của mình. Bởi khi có thể tự đi lại, tự lao động và tự tạo ra thu nhập, họ vừa có thể thay đổi cuộc sống của bản thân, vừa có thêm niềm tin để hòa nhập với xã hội.

Tiếp nối nghị lực, lan tỏa yêu thương

Gặp gỡ chị Nga trong hành trình của Nối trọn yêu thương, chị Vũ Phương Thanh, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cho biết điều khiến chị ấn tượng nhất ở người phụ nữ nhỏ bé ấy chính là cách chị luôn nhìn cuộc sống bằng sự biết ơn và lựa chọn trao đi những điều tốt đẹp mình nhận được.

"Điều khiến Tân Hiệp Phát trân trọng nhất ở Nối trọn yêu thương chính là những câu chuyện về những con người bình dị nhưng lựa chọn sống lớn hơn hoàn cảnh và lớn hơn chính bản thân mình.

Những nhân vật của chương trình như chị Nga vẫn đang đối mặt với vô vàn khó khăn, nhưng họ không chỉ nỗ lực cho cuộc sống của riêng mình mà còn mang lại giá trị cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Đó cũng là điều mà chúng tôi luôn tin tưởng: giá trị của một con người không nằm ở những gì họ sở hữu, mà ở những gì họ có thể trao đi".

Theo đại diện Tân Hiệp Phát, đồng hành cùng chương trình Nối trọn yêu thương không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn là cơ hội để cùng góp phần lan tỏa những tấm gương truyền cảm hứng và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Sau tất cả những gì đã trải qua, chị Nga hiểu rằng những "món quà" mình nhận được từ cuộc đời chỉ thực sự trọn vẹn khi được tiếp tục trao đi. Từ một người từng khao khát tìm lại "đôi chân" cho chính mình, hôm nay chị trở thành người mở ra cơ hội bước tiếp cho nhiều người cùng cảnh ngộ.

Đó cũng chính là ý nghĩa mà chương trình Nối trọn yêu thương bền bỉ theo đuổi: không chỉ mang đến sự hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, mà còn khơi dậy nghị lực, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia để mỗi người được tiếp sức hôm nay có thể trở thành người tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp vào ngày mai. Khi nghị lực và lòng tốt song hành, những điều tốt đẹp sẽ được nhân lên và lan tỏa, tạo nên những giá trị tích cực bền vững cho cộng đồng.

Mỗi nhân vật, mỗi hoàn cảnh là một minh chứng sống động rằng khó khăn chưa bao giờ là dấu chấm hết. Mà nhiều khi, chính nghịch cảnh lại trở thành điểm khởi đầu cho những hành trình vượt lên số phận, cho những giá trị lớn lao hơn.

Trên hành trình ấy, không chỉ khán giả mà chính những người thực hiện chương trình cũng được truyền cảm hứng bởi nghị lực, sự tử tế và tinh thần cống hiến của từng nhân vật. Từ những câu chuyện tưởng chừng rất riêng, những kết nối mới đã được hình thành, những tấm lòng nhân ái đã gặp nhau, cùng tiếp thêm động lực để Nối trọn yêu thương không ngừng gieo mầm những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

"Nối trọn yêu thương" là chương trình truyền hình nhân đạo do Trung tâm Truyền hình Nhân đạo thực hiện với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Hơn 7 năm qua, chương trình đã không ngừng tìm kiếm và lan tỏa những câu chuyện về những con người sống trách nhiệm, sống vì cộng đồng, sống lớn hơn chính bản thân mình.