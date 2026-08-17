Gần 500 người tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện

ANTD.VN - Ngày 16-8, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Thanh Liệt (Hà Nội) phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026, thu hút gần 500 người đăng ký tham gia.

Sự kiện thu hút gần 500 người tham gia



Dự và động viên Ngày hội có đồng chí Bùi Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, Ngày hội đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ngay từ 6h30, khu vực tổ chức Ngày hội đã nhộn nhịp người dân đến đăng ký hiến máu. Các khâu từ tiếp đón, khai báo thông tin, khám sàng lọc, xét nghiệm, lấy máu đến chăm sóc sau hiến được triển khai khoa học, đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho người tham gia.

CBCS CAP Thanh Liệt tham gia hiến máu tình nguyện

Cùng với đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, lực lượng đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể phường tích cực tham gia hướng dẫn, phân luồng, hỗ trợ người dân trong suốt quá trình hiến máu. Nhờ đó, Ngày hội diễn ra thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, đây là đợt hiến máu tình nguyện thứ hai được phường Thanh Liệt tổ chức trong năm 2026. Trước đó, tại đợt hiến máu đầu năm, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 440 đơn vị máu. Kết quả này cho thấy phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn ngày càng lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Để duy trì phong trào hiến máu tình nguyện thường xuyên, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu đến các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội, băng rôn, khẩu hiệu và trực tiếp tại khu dân cư.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận 378 đơn vị máu từ gần 500 người đăng ký

Bà Đỗ Thị Kim Lan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Liệt cho biết, công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người, từ đó hình thành ý thức tự nguyện và chủ động tham gia. Qua mỗi đợt phát động, phong trào ngày càng có sức lan tỏa, xuất hiện nhiều cá nhân tích cực, nhiều lần tham gia hiến máu.

Tại Ngày hội lần này, nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và người dân đã trực tiếp tham gia hiến máu. Trong đó, có những người đã nhiều lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

Các đồng chí Hoàng Tuấn Quyền và Đỗ Hữu Hưởng, giáo viên Trường THCS Chu Văn An, cho biết đã tham gia hiến máu từ khi còn là sinh viên. Sau nhiều năm, mỗi khi địa phương phát động chương trình, các anh đều cố gắng sắp xếp công việc để tiếp tục tham gia. Với các thầy giáo, hiến máu không chỉ là hành động sẻ chia với người bệnh mà còn là cách để lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhân ái trong cộng đồng, nhất là trong thế hệ trẻ.

Kết thúc Ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 378 đơn vị máu từ gần 500 người đăng ký. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là một nghĩa cử thiết thực, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Từ những giọt máu nghĩa tình, phong trào hiến máu tình nguyện tại phường Thanh Liệt tiếp tục được lan tỏa, trở thành một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn.