Lan tỏa kiến thức an toàn phòng cháy chữa cháy

ANTD.VN - Ngày 17-8, Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Đa Phúc phối hợp Công an xã Quốc Oai và Đội CC và CNCH số 29 tổ chức tuyên truyền, tập huấn PCCC và CNCH; hướng dẫn người dân tiếp cận Cẩm nang an toàn PCCC trên ứng dụng iHanoi, đồng thời trao tặng 50 bình chữa cháy cho các tổ, nhóm sản xuất và nhân dân thôn Đa Phúc.

Tham dự buổi tuyên truyền có đại diện Lãnh đạo Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Đa Phúc, lãnh đạo thôn Đa phúc cùng đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại chương trình, báo cáo viên của Đội CC và CNCH Khu vực 29 đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các quy định về trách nhiệm của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong công tác bảo đảm an toàn PCCC; đồng thời thông tin về tình hình cháy, nổ xảy ra trên địa bàn cả nước trong thời gian gần đây, phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy, nổ và những bài học kinh nghiệm.

Bên cạnh việc tuyên truyền kiến thức pháp luật, người dân cũng được hướng dẫn tiếp cận cẩm nang tư vấn an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện trên ứng dụng iHanoi, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ tại gia đình.

Hướng dẫn người dân sử dụng cẩm nang tư vấn an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện

Trao tặng bình chữa cháy cho người dân

Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Đa Phúc trao tặng 50 bình chữa cháy cho các tổ, nhóm sản xuất và nhân dân trên địa bàn

Hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị chữa cháy xách tay

Đặc biệt, Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Đa Phúc trao tặng 50 bình chữa cháy cho các tổ, nhóm sản xuất và nhân dân trên địa bàn thôn.