Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân

ANTD.VN - Hà Nội tiếp tục vận động nhân dân thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đảm bảo 100% số người có nhu cầu được khám đầy đủ.

Khám sức khỏe định kỳ cho người dân tại Bệnh viện Đống Đa

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế chủ trì rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện Quyết định số 2944/QĐ-UBND trên địa bàn Thành phố đến thời điểm hiện nay; xác định cụ thể số người đã, chưa được khám, các đối tượng còn thiếu dữ liệu, địa bàn, nhóm đối tượng chậm tiến độ và nguyên nhân; trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp, lộ trình, điều phối nguồn lực phù hợp.

Cùng đó, phối hợp với các đơn vị liên quan để cập nhật, tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, bảo đảm không trùng lặp; rà soát, chuẩn hóa danh sách, cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử và Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội (HanoiCheck).

Công an Thành phố được giao phối hợp rà soát, xác thực, đối soát dữ liệu dân cư, phục vụ lập danh sách, phân nhóm đối tượng; hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến định danh, xác thực điện tử theo quy định.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố về tiến độ, kết quả thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn; tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, phân nhóm đối tượng, xây dựng tiến độ cụ thể, có phương án tổ chức khám thuận tiện, thiết thực, hiệu quả.

Huy động tổ dân phố, khu dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đảm bảo 100% số người có nhu cầu được khám đầy đủ.