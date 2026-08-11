Mỹ thu hồi hơn 175.000 thị thực kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10-8 cho biết đã thu hồi hơn 175.000 thị thực kể từ tháng 1-2025, thời điểm Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, trong bối cảnh Washington siết chặt chính sách nhập cư và tăng cường kiểm tra người có thị thực.

Lối vào trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, DC

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phần lớn các trường hợp bị thu hồi thị thực liên quan đến những vụ việc mà cơ quan thực thi pháp luật xử lý đối với nhiều loại hành vi phạm pháp.

Các nguyên nhân phổ biến nhất bao gồm hành hung, lái xe khi sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích, trộm cắp và các tội phạm liên quan đến ma túy.

Một tỷ lệ đáng kể thị thực cũng bị thu hồi do các hành vi như lái xe nguy hiểm, tấn công tình dục, ngược đãi trẻ em, gian lận, biển thủ và một số loại tội phạm khác.

“Thị thực Mỹ là một đặc quyền, không phải một quyền đương nhiên. Bộ Ngoại giao tiếp tục cam kết sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ cộng đồng của chúng ta khỏi những người lạm dụng đặc quyền này”, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025, chính quyền Mỹ đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm thắt chặt chính sách nhập cư.

Bên cạnh chiến dịch mạnh tay với người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp, Washington cũng tăng cường giám sát những người đang sở hữu thị thực Mỹ.