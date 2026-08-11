An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thế giới

Mỹ thu hồi hơn 175.000 thị thực kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng

0 bình luận
Thu Nguyên

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10-8 cho biết đã thu hồi hơn 175.000 thị thực kể từ tháng 1-2025, thời điểm Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, trong bối cảnh Washington siết chặt chính sách nhập cư và tăng cường kiểm tra người có thị thực.

1000047461.jpg
Lối vào trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, DC

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phần lớn các trường hợp bị thu hồi thị thực liên quan đến những vụ việc mà cơ quan thực thi pháp luật xử lý đối với nhiều loại hành vi phạm pháp.

Các nguyên nhân phổ biến nhất bao gồm hành hung, lái xe khi sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích, trộm cắp và các tội phạm liên quan đến ma túy.

Một tỷ lệ đáng kể thị thực cũng bị thu hồi do các hành vi như lái xe nguy hiểm, tấn công tình dục, ngược đãi trẻ em, gian lận, biển thủ và một số loại tội phạm khác.

“Thị thực Mỹ là một đặc quyền, không phải một quyền đương nhiên. Bộ Ngoại giao tiếp tục cam kết sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ cộng đồng của chúng ta khỏi những người lạm dụng đặc quyền này”, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025, chính quyền Mỹ đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm thắt chặt chính sách nhập cư.

Bên cạnh chiến dịch mạnh tay với người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp, Washington cũng tăng cường giám sát những người đang sở hữu thị thực Mỹ.

Theo Xinhua

Tin liên quan

Từ khóa:

#Mỹ thu hồi thị thực hàng loạt #Chính sách di trú dưới ông Trump #Ảnh hưởng của chính sách thu hồi thị thực

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng