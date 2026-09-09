Hà Nội yêu cầu trường học tuyệt đối không tổ chức ăn bán trú khi chưa đủ điều kiện cần thiết

ANTD.VN - Ngày 9-9, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức yêu cầu trường học rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú, tuyệt đối không tổ chức khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Bữa ăn bán trú học sinh tiểu học Hà Nội được tăng mức hỗ trợ nhưng một số nơi chưa đảm bảo chất lượng tương xứng.

Trước nhiều ý kiến phụ huynh phản ánh về tình trạng bữa ăn bán trú của con em bị trễ, chất lượng không đáp ứng, ngày 9-9, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú, bao gồm điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, nơi tổ chức ăn, quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận, số lượng học sinh ăn bán trú và khung thời gian tổ chức ăn, nghỉ phù hợp với từng cấp học.

Đối với các cơ sở sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn hoặc thực phẩm từ bên ngoài, nhà trường phải rà soát năng lực cung ứng thực tế, số lượng trường, điểm giao, khoảng cách vận chuyển, nhân lực, phương tiện và khả năng cung cấp đúng thời gian. Bên cạnh đó, đơn vị cung cấp phải có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố về cơ sở chế biến, thiết bị, điện, phương tiện vận chuyển hoặc nhân lực.

Việc tổ chức bán trú phải phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh, tuyệt đối không tổ chức khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân lực, an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, quản lý học sinh và phương án xử lý sự cố.

Về công tác kiểm soát chất lượng bữa ăn hằng ngày, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú tại đơn vị và bố trí người có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra vào thời điểm giao nhận.

Nhà trường phải thực hiện đầy đủ việc kiểm tra nguồn gốc, số lượng, định lượng, chất lượng cảm quan, điều kiện vận chuyển, bảo quản, hạn sử dụng, đồng thời đối chiếu thực phẩm và suất ăn thực tế với thực đơn đã thống nhất. Quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và các quy định an toàn thực phẩm phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

Các cơ sở giáo dục không tiếp nhận hay sử dụng thực phẩm, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu bất thường hoặc không bảo đảm điều kiện bảo quản, vận chuyển, tuyệt đối không vì tiến độ bữa ăn mà bỏ qua quy định an toàn. Thực đơn hằng ngày cần bảo đảm đủ lượng, cân đối dinh dưỡng, phù hợp nhóm tuổi, cấp học, tăng tính đa dạng theo mùa và điều kiện thực tế.

Trong quản lý công nghệ, các đơn vị bắt buộc thực hiện nghiêm việc sử dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của Thành phố (HanoiCheck) để quản lý bữa ăn bán trú, công khai thông tin và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Thông tin thuộc trách nhiệm của đơn vị phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, bao gồm hồ sơ cơ sở cung cấp, nguồn gốc thực phẩm và quá trình cung ứng, thực đơn, định lượng thực phẩm sống và thành phẩm chín, thông tin giao nhận suất ăn cùng kết quả kiểm tra, giám sát.

Các nhà trường cũng được yêu cầu nghiên cứu, sử dụng Ngân hàng thực đơn trên HanoiCheck phù hợp với độ tuổi và tình trạng dinh dưỡng của học sinh. Trường hợp điều chỉnh hoặc thay thế món ăn, giá trị dinh dưỡng phải bảo đảm tương đương và thực hiện công khai theo quy định.

Đối với các đơn vị cung cấp, cơ sở giáo dục có trách nhiệm thường xuyên đánh giá việc thực hiện hợp đồng và kết quả thực tế về chất lượng, định lượng, thực đơn, thời gian giao nhận cũng như an toàn thực phẩm. Nếu phát hiện tồn tại có thể khắc phục, nhà trường yêu cầu đơn vị cung cấp xử lý ngay và không để lặp lại.

Trong trường hợp đơn vị cung cấp không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hợp đồng hoặc không bảo đảm năng lực cung cấp ổn định, an toàn, cơ sở giáo dục và cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ hợp đồng cùng các quy định hiện hành để xem xét tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng, đồng thời chủ động phương án thay thế để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

Ngoài ra các trường cần tăng cường công tác công khai và sự tham gia giám sát của cha mẹ học sinh. Nhà trường thực hiện công khai thực đơn, mức tiền ăn, định lượng, đơn vị cung cấp và các thông tin liên quan, tạo điều kiện cho đại diện phụ huynh tham gia giám sát phù hợp với quy định.

Các kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến của cha mẹ học sinh phải được thiết lập để phối hợp xử lý kịp thời ngay tại cơ sở khi có vấn đề phát sinh, chủ động cung cấp thông tin khách quan nhằm hạn chế các thông tin không đầy đủ gây tâm lý lo lắng cho phụ huynh.