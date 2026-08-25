Phát hiện đường dây san chiết gas giả quy mô lớn

ANTD.VN - Công an xã Nam Phù phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội và lực lượng Quản lý thị trường vừa phát hiện đường dây có dấu hiệu san chiết, vận chuyển, phân phối và bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) giả mạo nhãn hiệu với quy mô lớn.

Các đối tượng tham gia đường dây san chiết, phân phối gas giả

Ngày 20-8-2026, các lực lượng chức năng TP Hà Nội đồng loạt kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh, đồng thời xác minh 1 cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn xã Nam Phù, qua đó bước đầu làm rõ đường dây mua bán, san chiết gas giả hoạt động qua nhiều khâu.

Tại cơ sở nạp khí LPG ở thôn Đông Trạch, xã Nam Phù, do ông Phạm Văn Lợi làm đại diện, lực lượng chức năng phát hiện 101 vỏ bình gas và 94 bình chứa khí LPG. Qua xác minh với đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu như Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân, Công ty TNHH Gas Venus..., toàn bộ 94 bình gas mang các nhãn hiệu Petro Hồng Hà, Venus, Thăng Long Petrol, Gas Đất Việt, GP Petrol, Sellan gas... được xác định là hàng giả.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh của Nguyễn Như Sơn tại thôn Tân Hà, xã Nam Phù, lực lượng chức năng phát hiện 31 chai LPG nghi là hàng giả và 14 chai LPG có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Ngoài ra, cơ sở này còn có 312 chai LPG ghi thông tin của Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải đang được tạm giữ để tiếp tục xác minh.

Đáng chú ý, tại đây còn phát hiện 1.645 tem chống hàng giả và 257 màng co nghi vấn giả mạo các thương hiệu Dầu khí Đài Hải, Gas Venus, Trần Hồng Quân. Những tang vật này được cơ quan chức năng tập trung làm rõ nguồn gốc, mục đích sử dụng và mối liên hệ với các cơ sở khác trong đường dây.

Tại cơ sở kinh doanh của Nguyễn Văn Long, cũng ở thôn Tân Hà, lực lượng chức năng phát hiện 8 chai LPG nhãn hiệu Hoàng Long Gas và 1 chai LPG nhãn hiệu Aseam Gas có màng co nhưng không có tem chống hàng giả. Số bình gas này có dấu hiệu giả mạo tên, địa chỉ của tổ chức sản xuất.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thu, xã Tam Hưng, 5 chai LPG loại 12kg/chai nghi vấn giả nhãn hiệu Dai Hai Petro. Tại hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tín, xã Thường Tín, phát hiện thêm 63 chai LPG giả nhãn hiệu Dai Hai Petrol, cũng loại 12kg/chai.

Khu vực tập kết, san chiết gas trái phép

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn kiểm tra xe bồn BKS 29E-195.98 kéo theo rơ-moóc BKS 29RM-058.29 do ông Đ.V.H điều khiển, đang vận chuyển khí LPG từ Hải Phòng về Hà Nội. Tổ công tác đã ghi nhận sự việc, tiếp tục xác minh hợp đồng vận chuyển, hóa đơn và các giấy tờ liên quan để làm rõ nguồn gốc số khí LPG.

Theo tài liệu xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, với các khâu được phân công từ san chiết, vận chuyển, phân phối đến tiêu thụ gas tại các điểm bán lẻ.

Trong đó, cơ sở tại thôn Đông Trạch, xã Nam Phù, được xác định có vai trò là cơ sở nạp khí LPG. Hai cơ sở tại thôn Tân Hà là đầu mối tiêu thụ, trong khi các hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thu và Nguyễn Văn Tín mua gas từ các cơ sở trên để tiếp tục bán ra thị trường.

Việc phát hiện số lượng lớn bình gas mang nhiều nhãn hiệu khác nhau cùng tem chống hàng giả, màng co nghi vấn cho thấy hoạt động làm giả, phân phối gas có dấu hiệu diễn ra qua nhiều công đoạn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Công an xã Nam Phù phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội và lực lượng Quản lý thị trường đang tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc tang vật, phương thức hoạt động và vai trò của từng cơ sở, cá nhân liên quan; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.