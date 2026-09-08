Khởi tố 4 vụ - 4 bị can về hành vi gian lận thương mại

ANTD.VN - Trong tháng 8-2026, Ban chỉ đạo 389 Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kịp thời phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm

Tháng 8, hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn Hà Nội cơ bản ổn định, nguồn hàng phong phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng; không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, 'sốt giá'. Để có được sự ổn định đó, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được các lực lượng chức năng tăng cường, với phương châm chủ động nắm tình hình, nhận diện nguy cơ và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Phát hiện hàng nghìn thực phẩm, bánh trung thu, thuốc lá vi phạm

Đáng chú ý, trong tháng, tình trạng kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn ra, nhất là trên môi trường thương mại điện tử và các nền tảng số. Những nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao tập trung vào các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thực phẩm, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.

Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong tháng 8-2026, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ, xử lý hàng loạt vụ vi phạm, gian lận thương mại, gian lận thuế cùng các vi phạm khác... Trong số này có 189 vụ hàng cấm, hàng nhập lậu; 204 vụ hàng giả.

Công tác đấu tranh không chỉ dừng ở xử lý hành chính. Trong tháng, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ đối với 4 bị can, qua đó thể hiện sự kiên quyết đối với những hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.780 tỷ đồng, trong đó tiền phạt vi phạm hành chính hơn 426 tỷ đồng và tiền truy thu thuế hơn 1.353 tỷ đồng.

Đóng góp vào kết quả chung là sự phối hợp của nhiều lực lượng. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 562 vụ, xử lý 513 vụ, trong đó chuyển cơ quan điều tra 9 vụ; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và các khoản phải nộp khác hơn 5,1 tỷ đồng. Công an thành phố kiểm tra, phát hiện 112 vụ, xử lý 103 vụ vi phạm, trong đó khởi tố 4 vụ với 4 bị can.

Chủ động xử lý vi phạm, bảo vệ người tiêu dùng

Một trong những điểm đáng chú ý trong tháng 8 là sự chủ động của lực lượng chức năng trước những thời điểm thị trường có nguy cơ phát sinh vi phạm cao. Tháng 8 cũng là thời điểm cận Tết Trung thu, khi nhu cầu tiêu dùng bánh, kẹo, nước giải khát và thực phẩm tăng mạnh. Đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm quy định về nhãn hàng hóa và an toàn thực phẩm.

Qua phối hợp kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Công an các cấp đã thu giữ trên 2.100 bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ. Cùng với đó, ngày 5-8, Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện vụ việc liên quan đến 53.622 sản phẩm phụ tùng ô tô mang nhãn Asahi, có dấu hiệu vi phạm liên quan đến thương mại điện tử, quảng cáo và sở hữu trí tuệ.

Những vụ việc trên cho thấy phương thức và môi trường kinh doanh hàng hóa vi phạm đang ngày càng đa dạng. Nếu trước đây hàng lậu, hàng giả thường được phát hiện tại các kho hàng, cửa hàng hoặc điểm tập kết, thì nay không gian thương mại điện tử và các nền tảng số đang trở thành địa bàn cần được đặc biệt quan tâm.

Vì vậy, bên cạnh kiểm tra trực tiếp, Ban Chỉ đạo 389 thành phố yêu cầu các lực lượng tiếp tục chủ động dự báo, nắm chắc tình hình theo lĩnh vực, địa bàn; tập trung vào các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa và những nhóm hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm cũng được tăng cường đối với thương mại điện tử, an toàn thực phẩm và các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm.

Cùng với biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp tiếp tục được xác định là một giải pháp quan trọng. Người dân được vận động chủ động cung cấp thông tin, báo tin về dấu hiệu vi phạm; các lực lượng chức năng đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ thông tin và nâng cao hiệu quả các đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo.

Từ những con số kiểm tra, xử lý trong tháng 8 có thể thấy cuộc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội đang được triển khai theo hướng ngày càng chủ động, sát thực tế. Mỗi vụ việc được phát hiện, mỗi sản phẩm không rõ nguồn gốc được ngăn chặn trước khi đến tay người tiêu dùng không chỉ góp phần làm trong sạch thị trường, mà còn bảo vệ những doanh nghiệp kinh doanh chân chính và giữ vững niềm tin của người dân đối với hàng hóa trên thị trường Thủ đô.