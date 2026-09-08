Kiểm tra chiếc xe che biển số bằng khẩu trang, phát hiện tài sản trộm cắp

ANTD.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 9 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe mô tô trộm cắp đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Tối 7-9, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 9 do Đại uý Nguyễn Hải Anh làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến Quốc lộ 32, Quốc lộ 21A, đường tránh QL32 và các tuyến đường thuộc địa bàn xã Hát Môn, Đoài Phương.

Đối tượng Trần Văn Tiền bị bắt giữ

Khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác thực hiện kiểm soát, xử lý vi phạm tại Km14 Quốc lộ 32 thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô tham gia giao thông, đáng chú ý, biển số chiếc xe này được che kín bằng khẩu trang y tế.

Khi tổ công tác yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan đến người điều khiển và phương tiện, nam thanh niên lộ rõ thái độ lúng túng, lo sợ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng là Trần Văn Tiền, (sinh năm 1994, trú tại Liên Minh, Hà Nội).

Chiếc xe này đối tượng trộm cắp tại một công trường và đang trên đường mang đi tiêu thụ

Tiền cũng thừa nhận, chiếc xe mô tô BKS: 22AA - 335.83 do mình điều khiển là tài sản trộm cắp tại một công trường nằm trong đường Vành đai 3.5 (thuộc địa phận xã Hoài Đức) từ ngày 6-9-2026, hiện đang trên đường di chuyển về hướng trung tâm Hà Nội để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan bàn giao cho Công an xã Hoài Đức để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.