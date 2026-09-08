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"Đụng" chốt kiểm tra nồng độ cồn, thanh niên lộ ma túy giấu trong miệng

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An Huy

ANTD.VN - Bị dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên liền tìm cách phi tang gói "hàng trắng" ngậm trong miệng. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng không qua được mắt lực lượng Công an.

Tối 7-9, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội do Trung tá Lê Hải Hà làm tổ trưởng, phối hợp cùng Công an phường Láng tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Láng - Nguyễn Chí Thanh.

Khoảng 21h cùng ngày, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave màu đỏ, mang biển kiểm soát tỉnh Phú Thọ có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Vừa dừng xe, đối tượng lập tức đưa tay lên miệng móc một gói nilon, bên trong chứa chất màu trắng vứt xuống đất nhằm phi tang. Tuy nhiên, hành vi này đã bị các chiến sĩ trong tổ công tác kịp thời phát hiện, khống chế và thu giữ tang vật tại hiện trường.

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Thấy Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra "cồn", thanh niên này đã lấy gói nilon chứa ma túy ngậm trong miệng ném xuống đường hòng phi tang nhưng không thành

Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, đối tượng khai tên là L.V.B. (SN 1993, trú tại tỉnh Điện Biên). Đối tượng B. thừa nhận, gói "hàng" bị thu giữ là ma túy dạng heroin, được mua về để sử dụng.

Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao đối tượng L.V.B cùng tang vật và phương tiện liên quan cho Công an phường Láng tiếp nhận, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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