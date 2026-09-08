Ngăn chặn nhóm đối tượng mang hung khí, chạy xe tốc độ cao lúc rạng sáng

ANTD.VN - Phát hiện nhóm khoảng 10 thanh thiếu niên đi trên 5 xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí, Tổ công tác Y23/141, CATP Hà Nội đã nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra, khống chế. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ một dao quắm tự chế bằng kim loại.

Khoảng 3h30 ngày 6-9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Trường Chinh, Tổ công tác Y23/141 - CATP Hà Nội phát hiện một nhóm khoảng 10 nam thanh niên điều khiển 05 xe mô tô, di chuyển theo hướng Giải Phóng - đường Láng với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn và mang theo hung khí.

Trước tình hình trên, Tổ công tác đã chủ động triển khai lực lượng, tổ chức bám theo và nhanh chóng khống chế các đối tượng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 01 dao, quắm tự chế bằng kim loại, dài khoảng 1m.

Ngoài ra, Tổ công tác còn thu giữ 1 xe máy Honda Wave và 1 điện thoại di động có liên quan.

Lực lượng chức năng đã kịp thời chặn giữ các đối tượng, thu giữ hung khí

Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người cùng toàn bộ tang vật, phương tiện có liên quan cho Công an phường Phương Liệt để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, mang theo hung khí vào thời điểm rạng sáng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, đe dọa an toàn của người tham gia giao thông và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.