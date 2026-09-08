Mới: Phạt tới 60 triệu đồng Ban quản trị nhà chung cư sử dụng kinh phí bảo trì sai quy định

ANTD.VN - Nghị định 339/2026/NĐ-CP đã tăng mạnh mức phạt tiền đối với các vi phạm của thành viên Ban quản trị, Ban quản trị nhà chung cư về quản lý, sử dụng chung cư…

Điều 61 Nghị định 339/2026 quy định, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với thành viên Ban quản trị không có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với Ban quản trị nhà chung cư có một trong các hành vi: Không bàn giao lại hồ sơ, giấy tờ đang quản lý cho Ban quản trị mới; Không nhận bàn giao hồ sơ nhà chung cư, không tiếp nhận quỹ bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư từ chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư bàn giao theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở;

Không cung cấp hồ sơ nhà chung cư cho đơn vị quản lý, vận hành theo quy định; Không ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc đơn vị có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn; Không báo cáo Hội nghị nhà chung cư về việc thu, chi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.

Phạt tiền từ 50-60 triệu đồng đối với Ban quản trị nhà chung cư có một trong các hành vi: Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định; Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư;

Quyết định mức giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư mà không thông qua Hội nghị nhà chung cư; Thực hiện không đúng quy chế hoạt động hoặc quy chế thu, chi tài chính đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua;

Không lập tài khoản để quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định; Không công khai việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định.

Ngoài việc bị phạt tiền, đối tượng vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như:

Buộc bàn giao lại hồ sơ, giấy tờ đang quản lý cho Ban quản trị mới theo quy định; Buộc tiếp nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư, hồ sơ nhà chung cư; Buộc cung cấp hồ sơ nhà chung cư cho đơn vị quản lý, vận hành;

Buộc lựa chọn, ký hợp đồng với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc đơn vị có chức năng quản lý, vận hành nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn;

Buộc báo cáo Hội nghị nhà chung cư gần nhất về việc thu, chi; Buộc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư; Buộc khôi phục tình trạng ban đầu và sử dụng đúng công năng, mục đích;

Buộc hủy bỏ giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư và thực hiện theo giá đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua; Buộc bồi hoàn số tiền sử dụng không đúng quy định; Buộc lập tài khoản và công khai việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư…