Chuyển cơ quan điều tra đường dây san chiết, phân phối gas giả quy mô lớn tại Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 20-8, Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an TP. Hà Nội) và Công an xã Nam Phù kiểm tra, phát hiện đường dây san chiết, phân phối và bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) có dấu hiệu hình sự.

Qua công tác nắm tình hình và xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngày 6-8, Công an xã Nam Phù phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an TP. Hà Nội) và Đội QLTT số 14 đồng loạt kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh và thẩm tra, xác minh 1 cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn xã Nam Phù. Kết quả kiểm tra đã làm lộ rõ một đường dây mua bán, san chiết gas giả quy mô lớn.

Cụ thể, tại cơ sở nạp khí LPG tại thôn Đông Trạch (xã Nam Phù), do ông Phạm Văn Lợi làm đại diện; lực lượng chức năng phát hiện 101 vỏ bình gas và 94 bình chứa khí LPG (gas). Qua xác minh với đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu (Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân, Công ty TNHH Gas Venus...), toàn bộ 94 bình gas (mang các nhãn hiệu như Petro Hồng Hà, Venus, Thăng Long Petrol, Gas Đất Việt, GP Petrol, Sellan gas...) đều là hàng giả.

Khu vực tập kết, san chiết khí gas trái phép

Lực lượng chức năng thu giữ các tang vật

Tại cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Như Sơn (địa chỉ thôn Tân Hà, xã Nam Phù); lực lượng chức năng phát hiện 31 chai LPG nghi vấn là hàng giả; 14 chai LPG có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu; đồng thời tạm giữ 312 chai LPG ghi thông tin của Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải để làm rõ. Đáng chú ý, cơ sở này đang có 1.645 chiếc tem chống hàng giả và 257 chiếc màng co nghi vấn giả mạo các thương hiệu Dầu khí Đài Hải, Gas Venus, Trần Hồng Quân.

Ghi nhận tại cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Văn Long (tại thôn Tân Hà, xã Nam Phù), lực lượng chức năng phát hiện 8 chai LPG nhãn hiệu Hoàng Long Gas và 1 chai LPG nhãn hiệu Aseam Gas có màng co nhưng không có tem chống hàng giả, có dấu hiệu giả mạo tên, địa chỉ, tổ chức sản xuất.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra tại Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thu (xã Tam Hưng, Hà Nội); phát hiện 5 chai LPG nghi vấn giả nhãn hiệu Dai Hai Petro loại 12kg/chai.

Kiểm tra tại hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tín (xã Thường Tín), lực lượng chức năng phát hiện 63 chai LPG giả nhãn hiệu Dai Hai Petrol loại 12kg/chai.

Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra xe bồn BKS: 29E-195.98 kéo theo rơ-moóc BKS: 29RM-058.29 do ông Đ.V.H điều khiển, vận chuyển khí LPG từ Hải Phòng về Hà Nội. Tổ công tác đã ghi nhận sự việc để tiếp tục xác minh làm rõ hợp đồng vận chuyển và hóa đơn kèm theo.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức từ khâu san chiết, vận chuyển, phân phối đến bán lẻ. Trong đó, Cơ sở tại thôn Đông Trạch (xã Nam Phù) đóng vai trò là cơ sở nạp khí LPG; 2 cơ sở tại thôn Tân Hà (xã Nam Phù) là 2 đầu mối tiêu thụ; 2 Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thu và Nguyễn Văn Tín mua gas từ các cơ sở trên để bán lẻ ra thị trường.

Vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan điều tra CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra mở rộng.