Hà Nội dẫn đầu toàn quốc về số lượng điểm 10 ở hàng loạt môn thi trọng điểm

ANTD.VN - TP Hà Nội ghi nhận tổng cộng 1.182 điểm 10 tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, dẫn đầu hàng loạt các môn Toán, Tin, Lý, tiếng Anh...

Hà Nội góp mặt 4 thủ khoa các tổ hợp xét tuyển ĐH 2026.

Thông tin nhanh về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, trưa 1/7, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, học sinh Thủ đô tiếp tục khẳng định nỗ lực của mình khi Hà Nội giữ vị trí thứ 2 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hà Nội cũng là một trong những địa phương có quy mô dự thi lớn nhất cả nước với 129.173 thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi năm nay, Hà Nội tự hào ghi nhận tổng cộng 1.182 điểm 10 tuyệt đối. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các em học sinh. Đặc biệt, Thủ đô xuất sắc dẫn đầu toàn quốc về số lượng điểm 10 ở hàng loạt môn thi trọng điểm: Môn Toán: Dấu ấn đậm nét với 676 điểm 10.

Môn Lịch sử: Đứng đầu với 263 điểm 10. Môn Tiếng Anh: Toả sáng với 118 điểm 10. Môn Tin học: Đứng đầu với 03 điểm 10. Môn Vật lí: Ghi nhận 32 điểm 10, tiếp tục giữ vững vị trí số 1.

Một trong những điểm sáng của giáo dục Hà Nội năm nay là kết quả môn Tiếng Anh. Không chỉ xếp thứ nhất về số học sinh đạt điểm tuyệt đối, điểm trung bình môn Tiếng Anh của Thủ đô đạt 5.55, xuất sắc vươn lên vị trí dẫn đầu toàn quốc (vượt xa mức điểm trung bình chung toàn quốc là 5.07).

Thành quả này phản ánh rõ nét hiệu quả từ những định hướng đúng đắn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ cho học sinh. Hội đồng thi Hà Nội có 06 thủ khoa toàn quốc ở các tổ hợp xét tuyển khác nhau.

Cụ thể, ở khối A01, Hà Nội có 2 thủ khoa toàn quốc cùng đạt mức điểm 29,75; gồm các em: Hoàng Hương Giang (lớp 12 Toán 1 của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm) và Nguyễn Trung Thái Sơn (lớp 12A2 Tin của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên).

Ở khối D01, Hà Nội có 2 thủ khoa toàn quốc cùng đạt mức điểm 29, gồm các em: Nguyễn Xuân Tuệ Minh (lớp 12A3 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ) và Nguyễn Diệp Anh (lớp 12A Trường THCS và THPT Dewey).

Chất lượng giáo dục đại trà vững vàng, đồng đều. Bên cạnh những kết quả nổi trội nêu trên, chất lượng giáo dục tổng thể của Hà Nội cũng cho thấy sự vững chắc khi điểm trung bình các môn thi cốt lõi đều lọt vào Top cao nhất cả nước:

Môn Sinh học và môn Toán: Cùng xếp thứ 3 toàn quốc, với điểm trung bình lần lượt đạt 6.45 (toàn quốc: 5.84) và 6.16 (toàn quốc: 5.65).

Môn Ngữ Văn và môn Vật lí: Cùng xếp thứ 4 toàn quốc, với mức điểm trung bình đạt 7.02 (toàn quốc: 6.5) và 6.02 (toàn quốc: 5.56).