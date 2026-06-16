Trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ, sự cố cho người dân

ANTD.VN - Đội Cảnh sát CC&CNCH Khu vực 29, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã phối hợp với UBND xã Quốc Oai tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ cơ sở, các hộ gia đình, hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn xã.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên của Đội Cảnh sát CC&CNCH Khu vực 29 đã thông tin về tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước trong thời gian gần đây.

Trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ, sự cố, tai nạn cho người dân

Hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ

Người dân được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay khống chế đám cháy giả định

Cùng với đó, phân tích những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy, nổ tại khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở dịch vụ và các hộ gia đình. Đồng thời, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn điện, an toàn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, khí đốt hóa lỏng và các chất dễ cháy trong sinh hoạt hàng ngày.

Bên cạnh phần lý thuyết, người dân còn được hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy; cách sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy mới phát sinh; phương pháp xử lý các tình huống rò rỉ khí gas; kỹ năng cứu người bị nạn trong điều kiện có khói, khí độc; các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu.

Đặc biệt, người dân đã được trực tiếp thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy, triển khai các phương tiện chữa cháy tại chỗ và xử lý tình huống cháy giả định dưới sự hướng dẫn của cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát CC&CNCH Khu vực 29. Thông qua hoạt động thực hành, người dân đã nắm vững hơn các kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

Buổi tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”, góp phần nâng cao năng lực tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn xã Quốc Oai.

Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát CC&CNCH Khu vực 29 sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về CC&CNCH, xây dựng môi trường sống an toàn, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.