Quyết liệt tháo gỡ 'điểm nghẽn', kiến tạo diện mạo đô thị văn minh

ANTD.VN - Thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo 197 Thành phố về tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, thời gian qua, UBND phường Ngọc Hà đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết liệt, từng bước tháo gỡ các "điểm nghẽn", tạo chuyển biến tích cực trên địa bàn.

Ngày 16/6, Tổ kiểm tra số 03 của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 197 phường Ngọc Hà. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận nhiều kết quả nổi bật mà chính quyền địa phương đã đạt được trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Tổ kiểm tra số 03 của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố làm việc với UBND phường Ngọc Hà

Ngay từ khi triển khai các kế hoạch của Thành phố, UBND phường Ngọc Hà đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thành lập các tổ công tác chuyên trách, phân công rõ trách nhiệm, tập trung xử lý từng nhóm vấn đề phát sinh. Song song với đó, công tác điều tra cơ bản, rà soát toàn diện các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được thực hiện đồng bộ, tạo cơ sở để xây dựng các giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Một trong những điểm sáng của phường Ngọc Hà là công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú như phát thanh cơ sở, truyền thông trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, nhóm Zalo khu dân cư, lắp đặt pano trực quan và tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh. Đến nay, 100% hộ kinh doanh mặt phố và cơ sở dịch vụ trên địa bàn đã ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Phong trào xây dựng "Tuyến phố văn minh", "Đoạn đường tự quản" cũng được các tổ dân phố, đoàn thể chính trị - xã hội hưởng ứng tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.

Các tuyến phố gọn gàng, sạch đẹp là kết quả không thể thiếu những bước chân tuần tra của Công an phường Ngọc Hà

Trong công tác chỉnh trang đô thị, lực lượng chức năng đã vận động, tháo dỡ hàng trăm trường hợp vi phạm, gồm 89 bục bệ, cầu dẫn, 252 mái che, mái vẩy và 381 biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định; đồng thời tổ chức ký cam kết đối với 1.131 hộ kinh doanh trên địa bàn. Những kết quả này đã góp phần tạo diện mạo đô thị thông thoáng, khang trang và sạch đẹp hơn.

Đặc biệt, UBND phường Ngọc Hà đã hoàn thành việc giải quyết 8/8 điểm kinh doanh tự phát theo kế hoạch của Thành phố, xử lý dứt điểm nhiều khu vực từng tồn tại tình trạng chợ cóc, chợ tạm kéo dài, qua đó lập lại trật tự đô thị và bảo đảm mỹ quan trên địa bàn. Các khu vực sau giải tỏa tiếp tục được duy trì kiểm tra thường xuyên nhằm ngăn ngừa tái lấn chiếm.

Cùng với công tác xử lý vi phạm, phường Ngọc Hà cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị khi đưa vào vận hành Trung tâm dữ liệu giám sát với hệ thống 24 camera an ninh tại các tuyến phố và khu vực trọng điểm. Hệ thống này giúp nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông, đồng thời tạo nền tảng xây dựng đô thị thông minh trong thời gian tới.

Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân thông qua ứng dụng iHanoi cũng đạt hiệu quả cao. Hầu hết các phản ánh đều được xử lý đúng thời hạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự cầu thị của chính quyền cơ sở trong phục vụ Nhân dân.

Ông Đỗ Hà Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà tiếp đoàn kiểm tra

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra, ông Đỗ Hà Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà cho biết, thời gian qua, UBND phường đã tập trung chỉ đạo lực lượng nòng cốt là Công an phường triển khai quyết liệt các nghị quyết, kế hoạch của Thành phố về bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Đối với từng "điểm nghẽn" trên địa bàn, phường đều thành lập các tổ công tác, ban chỉ đạo chuyên trách để tập trung xử lý, qua đó từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý đô thị.

Qua thực tiễn triển khai, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường đã có nhiều chuyển biến rõ nét; ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các hộ kinh doanh từng bước được nâng lên, diện mạo đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp, góp phần xây dựng phường Ngọc Hà phát triển theo hướng hiện đại, kỷ cương và đáng sống.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng môi trường sống văn minh, trật tự và an toàn, tạo nền tảng quan trọng để phường Ngọc Hà tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Tổ kiểm tra số 03 của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà UBND phường Ngọc Hà cùng lực lượng Công an phường đã đạt được trong thời gian qua. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị địa phương tiếp tục phát huy những mô hình hiệu quả, duy trì kết quả đã đạt được, đồng thời tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý trật tự đô thị, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.