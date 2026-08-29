Urenco huy động tổng lực, làm sạch đẹp Thủ đô chào mừng ngày Quốc khánh 2/9

ANTD.VN - Nhân dịp Quốc khánh 2/9/2026, Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) triển khai đợt cao điểm tổng vệ sinh từ ngày 29/8 đến 2/9. Đơn vị huy động tối đa nhân lực, phương tiện hiện đại và ứng dụng hệ thống camera, GPS để giám sát 24/24h. Trọng tâm làm sạch được đặt tại các tuyến phố chính, quảng trường Ba Đình và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Cùng với chế độ ứng trực nghiêm ngặt, URENCO mong muốn mang lại diện mạo Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp, phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách.

Các “điểm nóng” được tăng cường, không để tồn đọng rác thải

Theo kế hoạch vừa được URENCO ban hành, đợt tổng vệ sinh môi trường phục vụ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trọng điểm từ ngày 29/8 đến hết 2/9/2026. Mục tiêu cốt lõi là duy trì chất lượng vệ sinh trên các tuyến đường, khu dân cư luôn sạch sẽ, không để tồn đọng rác thải, đặc biệt tại các khu vực diễn ra mít tinh, hội hè và các điểm tham quan công cộng.

Ra quân vệ sinh, làm sạch các tuyến đường khu vực trung tâm.

Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, Hà Nội dự kiến đón lượng lớn du khách đổ về khu vực trung tâm. Do đó, URENCO yêu cầu các chi nhánh trực thuộc tập trung cao độ vào các địa bàn trọng điểm như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Đống Đa.

Đặc biệt, khu vực xung quanh quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm, Thành ủy, UBND Thành phố và các tuyến phố đi bộ sẽ được duy trì vệ sinh ở mức độ cao nhất. Các công nhân môi trường sẽ thực hiện quét hút, rửa đường liên tục tại các trục chính, không để rác thải phát sinh gây mất mỹ quan đô thị. Đối với các khu vực tập trung đông người, tần suất thu gom rác thủ công sẽ được tăng cường, kết hợp với việc vận hành tối đa xe cơ giới để giải tỏa rác kịp thời. Tại các khu vực ngoại thành, kế hoạch vệ sinh cũng được triển khai đồng bộ để đảm bảo cảnh quan cho các khu du lịch tâm linh và sinh thái.

Điểm nổi bật trong kế hoạch năm 2026 là việc ứng dụng triệt để hệ thống camera và GPS để giám sát chất lượng vệ sinh môi trường qua hệ thống dữ liệu chung, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ, điều hành trực tiếp và xử lý ngay lập tức các tình huống phát sinh tại hiện trường.

Công nhân Công ty URENCO tổng vệ sinh môi trường phục vụ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các phương tiện thu gom rác hiện đại, xe tưới nước rửa đường và xe hút rác chuyên dụng được yêu cầu kiểm tra kỹ thuật và sẵn sàng hoạt động hết công suất. URENCO yêu cầu các đơn vị thay thế những thùng rác bị hư hỏng hoặc móp méo để đảm bảo hình ảnh thành phố văn minh.

Các chi nhánh sẽ lắp đặt và duy trì các nhà vệ sinh lưu động sạch sẽ, đầy đủ điện nước, đảm bảo phục vụ tốt nhất tại các điểm tổ chức lễ hội và khu vực vui chơi giải trí.

Thiết lập chế độ làm việc 24/24 giờ

Để đáp ứng yêu cầu sạch đẹp trong mọi khung giờ, URENCO thiết lập chế độ làm việc 24/24 giờ đối với tất cả các bộ phận từ khối văn phòng đến hiện trường. Các số điện thoại đường dây nóng được thiết lập và duy trì liên tục để tiếp nhận thông tin từ người dân và chỉ đạo từ lãnh đạo thành phố.

Dọn rác, làm sạch đường phố tại khu vực Liễu Giai, phường Ngọc Hà.

Lãnh đạo các đơn vị, phòng ban phải luôn mở điện thoại di động và sẵn sàng có mặt tại các vị trí nóng khi có yêu cầu từ Tổng Giám đốc hoặc cơ quan chức năng. Đội ngũ y tế cũng được bố trí trực sẵn sàng cùng cơ số thuốc cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên tham gia sản xuất trong điều kiện cường độ làm việc cao.

URENCO xác định, việc giữ gìn vệ sinh môi trường không chỉ là trách nhiệm của công nhân ngành môi trường mà cần sự hợp tác từ cộng đồng. Các chi nhánh phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã và tổ dân phố để tuyên truyền, vận động người dân, các hộ kinh doanh không đổ rác ra đường và nơi công cộng.

“Rác chính là tài nguyên, đừng vứt đi tương lai của chính bạn”, thông điệp này được đẩy mạnh trên hệ thống loa truyền thanh và các bảng tin cộng đồng. Các cửa hàng, đơn vị kinh doanh ven các trục đường lớn được yêu cầu đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, tránh tình trạng túi rác vứt vương vãi trên hè phố gây mất thẩm mỹ trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Vệ sinh môi trường tại khu vực đường Vành Đai 2, phường Nghĩa Đô.

Công tác an ninh trật tự, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cũng được đặt lên hàng đầu. Công nhân khi làm nhiệm vụ phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tuân thủ tuyệt đối tín hiệu giao thông và các hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm tránh gây ùn tắc giao thông khi thu gom rác trong giờ cao điểm.

Các xe vận chuyển rác trước khi rời khỏi địa bàn phải được rửa sạch sẽ, đảm bảo thùng xe kín khít, không để rò rỉ nước rác ra đường phố. Hệ thống xử lý rác tại các bãi tập trung cũng được yêu cầu vận hành đúng quy trình kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ mùi và nước thải môi trường.

Đợt cao điểm này không chỉ là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thông thường mà còn là nỗ lực của hàng nghìn cán bộ, công nhân môi trường Thủ đô nhằm khẳng định uy tín và trách nhiệm của URENCO. Những con phố sạch đẹp, không khí trong lành trong ngày Quốc khánh 2/9 chính là món quà ý nghĩa nhất mà Công ty URENCO và ngành nông nghiệp, môi trường gửi tới người dân Hà Nội và bạn bè quốc tế.

Những con phố sạch đẹp, không khí trong lành trong ngày Quốc khánh 2/9, là món quà ý nghĩa nhất mà Công ty URENCO gửi tới người dân Hà Nội và bạn bè quốc tế.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Tổng giám đốc URENCO, Công ty đã có kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường chất lượng làm sạch vệ sinh môi trường trên địa bàn nhất là tại các khu vực diễn ra hoạt động văn hóa, lễ hội chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2026 và triển khai thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường theo quy trình. Đảm bảo duy trì tốt chất lượng vệ sinh môi trường trên các tuyến đường phố, ngõ xóm, khu dân cư luôn sạch sẽ; thu dọn, vận chuyển và xử lý hết khối lượng rác, đất thải phát sinh hàng ngày, thu dọn hết rác, đất thải tồn đọng trong các khu vực dân cư.

Cùng với đó, Công ty sẽ tổ chức đảm bảo vệ sinh môi trường trên các địa bàn được giao quản lý, nhất là tại các khu vực diễn ra các hoạt động, sự kiện văn hoá - nghệ thuật thể thao tại các nơi công cộng, các điểm tổ chức lễ hội. Sẵn sàng lực lượng và phương tiện huy động tham gia tổng vệ sinh, khắc phục các sự cố gây mất vệ sinh môi trường khi có yêu cầu.