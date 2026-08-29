Áp dụng vé điện tử liên thông giữa xe buýt và metro từ 1-9

ANTD.VN -Từ ngày 1/9, Hà Nội sẽ áp dụng vé điện tử liên thông đa phương thức giao thông công cộng giữa mạng lưới các tuyến xe buýt với 2 tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh – Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn – Cầu Giấy.

Cụ thể, Hà Nội sẽ áp dụng cho hành khách sử dụng thẻ vé giao thông vật lý (thẻ vé giao thông gắn chip) và thẻ vé giao thông phi vật lý (thẻ ảo) trên điện thoại di động đối với vé liên thông đa phương thức theo thời gian (vé ngày, tuần, tháng) và vé miễn phí đi lại trên toàn bộ mạng lưới các tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị.

Giá vé liên thông đa phương thức (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) ưu tiên là 250.000 đồng/tháng; Giá vé phổ thông là 500.000 đồng/tháng.

Giá vé liên thông đa phương thức giảm 40% so với hành khách mua vé đơn phương thức sử dụng xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị khi mua vé tháng.

Hành khách chỉ cần sử dụng một thẻ duy nhất là Thẻ vé giao thông vật lý (thẻ vé giao thông gắn chip) hoặc thẻ ảo trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” điện thoại thông minh để quẹt tại cổng kiểm soát vé tự động tại nhà ga các tuyến đường sắt đô thị, tuyến buýt nhanh BRT và thiết bị kiểm soát trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Từ 1/9, Hà Nội phát hành thẻ vé liên thông giữa xe buýt và tàu điện

Hệ thống vé tự động của xe buýt và đường sắt đô thị được liên kết cơ sở dữ liệu định danh người dùng theo thời gian thực, đảm bảo thao tác kiểm soát nhanh chóng, chính xác.

Đối với hành khách đã sở hữu Thẻ vé giao thông vật lý, thẻ ảo trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” hoặc Thẻ vé giao thông miễn phí gắn chip, dữ liệu sẽ được tự động kích hoạt liên thông trên hệ thống Metro mà không cần thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ mới.

Hành khách có nhu cầu có thể tải “Thẻ vé giao thông HN” trên các kho ứng dụng và đăng ký bằng số điện thoại và xác thực tài khoản bằng VNeID.