Xuất hiện hành khách sử dụng thẻ vé điện tử giả để đi xe buýt, yêu cầu rà soát

ANTD.VN -Qua công tác kiểm tra giám sát và phản ánh của hành khách trên các trang mạng xã hội, trong quá trình khai thác vận hành hiện nay xuất hiện tình trạng hành khách sử dụng thẻ vé giao thông không điện tử đúng đối tượng để đi xe buýt.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội (Trung tâm), Sở Xây dựng vừa có công văn gửi các doanh nghiệp cung cấp vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP Hà Nội về việc kiểm soát hành khách sử dụng vé điện tử không đúng đối tượng trên các tuyến buýt trợ giá.

Theo đó, công văn của Trung tâm nêu rõ, từ ngày 1/7/2026, Trung tâm đã chính thức đưa hệ thống thẻ vé điện tử liên thông vận hành trong hoạt động vận tải hành khách công cộng có trợ giá.

Qua công tác kiểm tra giám sát và phản ánh của hành khách trên các trang mạng xã hội, trong quá trình khai thác vận hành hiện nay xuất hiện tình trạng hành khách sử dụng vé giao thông không đúng đối tượng. Dùng tài khoản thẻ vé giao thông của người khác để đi lại trên các tuyến buýt có trợ giá, gian lận vé khi sử dụng vé lượt bằng tài khoản lưu trữ giá trị (quét hoàn thành chuyến đi trước hoặc không đúng điểm dừng cần xuống).

Từ 1/7, Hà Nội đã triển khai sử dụng thẻ vé điện tử liên thông trên các tuyến buýt

Tuy nhiên, chưa được nhân viên phục vụ trên xe kiểm soát chặt chẽ, tạo tiền lệ xấu khi sử dụng dịch vụ vận tải khách công cộng, dẫn đến nguy cơ thất thoát doanh thu Nhà nước, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện doanh thu thầu, đặt hàng trên các tuyến của doanh nghiệp.

Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tránh thất thoát doanh thu trên các tuyến buýt có trợ giá, Trung tâm đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP nghiêm túc phổ biến, quán triệt đến toàn thể đội ngũ nhân viên phục vụ trên xe, nhà chờ tăng cường kiểm soát việc sử dụng thẻ vé điện tử của hành khách khi lên xe đảm bảo đúng đối tượng, hạn chế tối đa việc gian lận vé trên các tuyến buýt.

Giao Tổ kiểm tra, giám sát tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng thẻ vé điện tử của hành khách đi lại trên các tuyến buýt có trợ giá. Trường hợp phát hiện hành khách sử dụng vé sai đối tượng, gian lận vé, đề xuất các biện pháp xử lý đối với nhân viên phục vụ trên xe, nhà chờ và với hành khách đảm bảo phù hợp theo các quy định hiện hành.