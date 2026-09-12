Nhân viên ngân hàng "tiếp tay" cho đường dây tội phạm xuyên quốc gia thế nào?

ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”…

Các bị can trong vụ án bị truy tố về các tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cáo trạng xác định, các bị can Trang Quang Trung (SN 1989, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng); Đoàn Việt Hà (SN 1994, ở Hồng Hà, Hà Nội) cùng vợ chồng Bùi Trọng Tấn (SN 1991), Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, đều ở Hòa Khánh, Đà Nẵng) đã tổ chức các đường dây mua thông tin người dân để lập tài khoản ngân hàng và làm giả căn cước công dân (CCCD) hoặc đăng ký kinh doanh bán cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia.

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia đã lợi dụng dịch vụ của Vietcombank để rửa tiền.

Trong vụ án này, bị can Lưu Tùng Sơn (SN 1994, ở Trần Hưng Đạo, Hưng Yên), nhân viên ngân hàng Vietcombank bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Cáo trạng nêu, tháng 12-2023, Trang Quang Trung làm giả hồ sơ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng thành lập Công ty TNHH Yumario với người đại diện theo pháp luật không có thật.

Trung đăng ký mở 3 tài khoản cho Công ty Yumario tại Vietcombank gồm tài khoản Việt Nam đồng, tài khoản USD và tài khoản CAD rồi bán cho Trương Văn Phú (SN: 1990, ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa). Phú sau đó bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vì lừa đảo nhưng hiện đã chết.

Trước khi mất, tháng 1-2024, Trương Văn Phú nói cho Nguyễn Thị Ái Linh (SN 1994, ở TP.HCM) biết tài khoản của Công ty Yumario tại Viecombank hiện có 140.000 USD cùng 124.968 CAD nhưng đang bị cơ quan chức năng phong tỏa vì liên quan đến hành vi phạm tội lừa đảo, gian lận, xảy ra tại Mỹ và Canada được chuyển đến tài khoản của Công ty Yumario nhằm mục đích “Rửa tiền”.

Để lấy tiền trong các tài khoản ngoại tệ, Ái Linh đã nhờ chị họ là bị can Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1984) ký các thủ tục nhận chuyển nhượng vốn sở hữu của Công ty Yumario rồi làm thủ tục đăng ký thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty Yumario.

Sau khi thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật sang tên Phượng, Linh liên hệ với Lưu Tùng Sơn (nhân viên Vietcombank chi nhánh Đông Hà Nội) nhờ kiểm tra tài khoản ngoại tệ.

Linh thống nhất với Sơn sẽ thực hiện thủ tục bán ngoại tệ tại Vietcombank Đông Hà Nội nên đã gửi Sơn giấy tờ của Công ty Yumario cùng các chứng từ do Phượng ký sẵn về việc đóng tài khoản ngoại tệ, bán USD, CAD.

Sau đó, hệ thống của ngân hàng đề nghị khách hàng phải trực tiếp đến nơi mở tài khoản để giao dịch nên Sơn hướng dẫn Linh và Phượng tới Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng làm việc.

Ngày 25-3-2024, Linh và Phượng đến Vietcombank Đà Nẵng nhưng nhà băng này không cho chuyển tiền từ tài khoản ngoại tệ của Công ty Yumario sang tài khoản Việt Nam đồng với lý do, nguồn ngoại tệ liên quan đến lừa đảo. Đồng thời, ngân hàng yêu cầu phải giải trình, cung cấp chứng từ, hợp đồng liên quan đến số tiền ngoại tệ.

Trao đổi lại, Linh và Phượng được Sơn hướng dẫn không cần phải cung cấp cho Vietcombank Đà Nẵng các hóa đơn, chứng từ về giao dịch nhận tiền nước ngoài vì đây là bí mật khách hàng, nếu ngân hàng không chịu hủy phong tỏa tài khoản thì sẽ khiếu nại.

Khoảng 4 ngày sau, Linh và Phượng tiếp tục đến Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng và đã chuyển được 140.045 USD cùng 125.986 CAD sang tiền Việt, tương đương 5,7 tỷ đồng.

Đang giao dịch, Phượng bị Công an Đà Nẵng mời về làm việc, thông báo tiền trong tài khoản Công ty Yumario có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu giữ nguyên trạng. Phượng đã tự nguyện phối hợp, có văn bản gửi ngân hàng đề nghị phong tỏa tài khoản, chờ giải quyết.

Sau sự việc trên, Linh kể lại và nhờ Sơn tìm người hỗ trợ rút tiền. Sơn giới thiệu Nguyễn Anh Tú (SN 1989, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), cán bộ pháp chế Công ty Tài chính của một ngân hàng tư vấn, giúp đỡ với mức chi phí ban đầu 100 triệu đồng cùng 10% số tiền khi rút được.

Nguyễn Anh Tú soạn đơn khiếu nại và đề nghị giải tỏa tài khoản của Công ty Yumario với nội dung: “Không có ý chí tự nguyện trong việc yêu cầu ngân hàng ngưng việc sử dụng tài khoản” và đề nghị giải tỏa tài khoản để doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh bình thường.

Văn bản này do Nguyễn Thị Kim Phượng ký tên, đóng dấu trước khi gửi đến Ngân hàng Nhà nước, Hội sở Vietcombank, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng. Do vậy, Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng đã gở bỏ việc phong tỏa tài khoản của Công ty Yumario và các bị can rút được toàn bộ 5,7 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, ngày 5-7-2024, Lưu Tùng Sơn kiểm tra trên hệ thống cảnh báo của ngân hàng phát hiện nguồn gốc số tiền trong tài khoản của Công ty Yumario là tiền do phạm tội mà có nhưng vẫn cùng Nguyễn Anh Tú vẫn hợp thức hóa số tiền hưởng lợi bất chính 100 triệu đồng bằng hợp đồng giả cách.