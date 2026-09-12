Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm trong đăng ký, quản lý cư trú từ 15/9

ANTD.VN -Nghị định 347/2026/NĐ-CP sửa mức phạt với cơ sở lưu trú không thông báo người ở, đồng thời bãi bỏ xử phạt một số hành vi về an ninh, trật tự từ 15/9/2026.

Nghị định 347/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Nghị định, trong đó có sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 282/2025 về xử phạt vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú.

Theo đó, phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 1-3 người.

Phạt tiền từ 4-8 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 4-8 người.

Phạt tiền từ 8-12 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú từ 9 người trở lên.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 347/2026 còn sửa đổi, bổ sung việc xử phạt vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

Theo đó, phạt tiền từ 500.000-1 triệu đồng với hành vi để quá 2 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu nhưng cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước không thực hiện thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu. Ngoài ra, mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi để Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bị hỏng nhưng cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước không thực hiện thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu.

Bên cạnh đó, Nghị định còn bãi bỏ việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với một số vi phạm như: Cung cấp dịch vụ sử dụng súng bắn sơn cho khách hàng dưới 18 tuổi;

Không bố trí nhân viên y tế trực tại địa điểm diễn ra dịch vụ cung ứng sử dụng súng bắn sơn để xử lý khi có sự cố xảy ra trong thời gian cung ứng dịch vụ này;

Bán hoặc cung cấp thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho những đối tượng không có giấy phép sử dụng loại thiết bị trên hoặc có giấy phép sử dụng nhưng không đúng nội dung ghi trong giấy phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

Sản xuất, nhập khẩu, mua, bán thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên vượt quá tiêu chuẩn về âm thanh, ánh sáng đối với các thiết bị còi, đèn theo quy định của pháp luật;

Bán hoặc cung cấp thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc đồng ý bằng văn bản;

Sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng các biện pháp khác mà pháp luật không cho phép để tiến hành đòi nợ.