Ẩn mình giữa Hà Nội, đối tượng người Hàn Quốc bị INTERPOL truy nã đỏ sa lưới

ANTD.VN - Từ một cuộc kiểm tra hành chính tại Trung tâm thương mại Lotte Center Hà Nội, Công an phường Giảng Võ đã làm rõ thân phận một người Hàn Quốc quá hạn tạm trú 137 ngày. Đáng chú ý, người này đang bị INTERPOL truy nã quốc tế theo thông báo đỏ liên quan đến vụ việc mua bán trái phép chất ma túy tại Hàn Quốc.

Ngày 5-9, trong quá trình kiểm tra hành chính tại một trung tâm thương mại trên địa bàn, Công an phường Giảng Võ (TP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ một người quốc tịch Hàn Quốc đang bị INTERPOL truy nã quốc tế liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, tại Trung tâm thương mại Lotte Center, số 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, Hà Nội, Công an phường Giảng Võ tiến hành kiểm tra hành chính và mời một người nước ngoài về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Đối tượng Kwon Geonnyeon tại cơ quan công an

Qua kiểm tra, người này được xác định là Kwon Geonnyeon, sinh năm 1997, đang tạm trú tại S4 Chung cư Sunshine City, phường Phú Thượng, Hà Nội. Đáng chú ý, thời hạn tạm trú của Kwon Geonnyeon tại Việt Nam đã kết thúc từ ngày 22-4-2026. Tại thời điểm kiểm tra, người này đã quá thời hạn tạm trú 137 ngày.

Tiếp tục xác minh nhân thân, lai lịch và các thông tin liên quan, Công an phường Giảng Võ phát hiện Kwon Geonnyeon có dấu hiệu đặc biệt liên quan đến một vụ án xảy ra tại Hàn Quốc.

Làm việc với cơ quan Công an, Kwon Geonnyeon khai nhận có liên quan đến vụ việc mua bán trái phép chất ma túy tại Hàn Quốc. Đối tượng cũng xác nhận đang bị truy nã quốc tế theo Quyết định truy nã quốc tế số A-6563/4-2026 ngày 27-4-2026 của INTERPOL, thuộc diện thông báo đỏ (Red Notice).

Việc phát hiện đối tượng truy nã quốc tế ngay trong quá trình kiểm tra hành chính cho thấy vai trò quan trọng của công tác quản lý cư trú, nắm tình hình địa bàn và chủ động rà soát, xác minh nhân thân người nước ngoài của lực lượng Công an cơ sở.

Sau khi xác định rõ thông tin, Công an phường Giảng Võ đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bàn giao Kwon Geonnyeon cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy hiệu quả của công tác quản lý địa bàn, quản lý người nước ngoài tại cơ sở; đồng thời khẳng định tinh thần chủ động, cảnh giác của lực lượng Công an phường trong phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có liên quan đến hoạt động phạm tội xuyên quốc gia.