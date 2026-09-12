Sau 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo sa lưới

ANTD.VN - Sau nhiều năm lẩn trốn, Lương Thị Thu Hương, đối tượng bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đã bị Công an phường Lĩnh Nam bắt giữ tại thành phố Hải Phòng.

Thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Lĩnh Nam (TP Hà Nội) đã chủ động rà soát, xác minh thông tin và tổ chức truy bắt các đối tượng đang bị truy nã.

Qua công tác nắm tình hình, xác minh, Công an phường Lĩnh Nam xác định Lương Thị Thu Hương, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại Tổ 8, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội, là đối tượng đang bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Lương Thị Thu Hương

Đáng chú ý, quyết định truy nã đối với Lương Thị Thu Hương được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ban hành từ ngày 19-9-2019, theo Quyết định truy nã số 114/QĐ-TN-PC01.

Sau quá trình xác minh, truy tìm, ngày 3-9-2026, tại xã Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Phòng, Công an phường Lĩnh Nam đã tổ chức bắt giữ Lương Thị Thu Hương.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau nhiều năm lẩn trốn thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an phường Lĩnh Nam trong công tác rà soát, xác minh và truy bắt đối tượng truy nã; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật.

Sau khi bắt giữ, Công an phường Lĩnh Nam tiến hành các thủ tục cần thiết để xử lý đối tượng theo quy định.