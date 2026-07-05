Xử lý nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi điều khiển mô tô

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội vừa xử phạt một nam thanh niên được phản ánh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tay bấm điện thoại, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Theo đó, ngày 3-7-2026, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29L1-672.xx lưu thông trên đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đáng chú ý, trong quá trình điều khiển phương tiện, người này còn dùng tay cầm và sử dụng điện thoại di động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Nam thanh niên "đầu trần" điều khiển xe máy, tay bấm điện thoại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 nhanh chóng xác định người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29L1-672.xx là N.D.D. (sinh năm 1998, trú tại thành phố Hà Nội) và mời đến cơ quan Công an làm việc.

Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xác minh, làm rõ, xử lý với một loạt các lỗi vi phạm đối với thanh niên trên

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.D.D. về các hành vi: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện; không có giấy phép lái xe; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Mọi hành vi vi phạm được phát hiện qua công tác tuần tra, kiểm soát hoặc phản ánh trên mạng xã hội đều được xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.