Công an Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

ANTD.VN -Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ

Kết quả điều tra xác định, do không có việc làm, Nguyễn Tá Hợp (SN 1992, trú tại Trung Thanh - Hữu Từ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội) đã liên hệ với một đối tượng trên mạng để lấy tài khoản cá độ cấp độ Agent trên trang web 365cacuoc.com. Sau đó, Hợp chia nhỏ thành các trang Member rồi giao lại cho các đối tượng khác để tham gia sát phạt với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Qua đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây, gồm: Nguyễn Tá Hợp (SN 1992, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội); Lưu Viết Khương (SN 1990, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội); Hoàng Xuân Hiếu (SN 1991, trú tại xã Nam Phù, TP Hà Nội); Nguyễn Đức Ngọc (SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội); Nguyễn Hữu Quyết (SN 1989, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội) và Nguyễn Đức Thành (SN 1986, trú tại phường Khương Đình, TP Hà Nội).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với các đối tượng trên và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.