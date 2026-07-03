Xử lý nghiêm các cơ sở 'nhạy cảm' vi phạm về an ninh trật tự

ANTD.VN - Nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, vi phạm, bảo đảm các cơ sở kinh doanh có điều kiện hoạt động đúng quy định của pháp luật, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã tăng cường kiểm tra các cơ sở trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-CAHN ngày 30/3/2026 của Giám đốc CATP Hà Nội, về “Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội”, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 27 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ và 16 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện 2 cơ sở vi phạm.

Công an phường Bạch Mai kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn

Theo đó ngày 28/6, qua kiểm tra cơ sở kinh doanh: Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Bách Khoa 1, phố Lê Thanh Nghị. Tại thời điểm kiểm tra ghi nhận cơ sở đang có một phòng có 2 khách nhưng không thực hiện thông báo lưu trú. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với chủ cơ sở.

Tiếp đó, ngày 29/6/2026, Tổ công tác tiếp tục tiến hành kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh cầm đồ trên phố Bạch Mai. Tại thời điểm kiểm tra ghi nhận cơ sở không lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu theo yêu cầu của Bộ Công an.

Công an phường tăng cường kiểm tra cả định kỳ và đột xuất, tập trung vào các khung giờ nhạy cảm.

Các cơ sở kinh doanh có điều kiện là lĩnh vực dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

Theo đại diện Công an phường Bạch Mai, các cơ sở kinh doanh có điều kiện là lĩnh vực dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Các loại hình giải trí như karaoke, bar, club, lounge, pub... tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tệ nạn xã hội, đặc biệt là sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng, thậm chí phát sinh các hành vi vi phạm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn nếu không thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú cũng có thể bị lợi dụng làm nơi ẩn náu, trung chuyển của các loại tội phạm. Hoạt động cầm đồ, cho vay tài chính nếu thiếu minh bạch sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh “tín dụng đen”, kéo theo các hành vi đòi nợ trái pháp luật, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Từ thực tế đó, Công an phường Bạch Mai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa các yếu tố phát sinh phức tạp về ANTT. Tăng cường kiểm tra cả định kỳ và đột xuất, tập trung vào các khung giờ nhạy cảm. Cùng với đó, lực lượng công an cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý vi phạm ngay từ ban đầu. Các trường hợp vi phạm được xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung. Song song với kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền luôn được chú trọng. Qua đó để các cơ sở kinh doanh nắm vững quy định pháp luật, chủ động rà soát, khắc phục tồn tại, bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Kinh doanh dịch vụ có điều kiện là lĩnh vực nhạy cảm, nhưng nếu được quản lý tốt sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để không phát sinh “điểm nóng” về ANTT, thời gian tới, Ban Chỉ huy Công an phường tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình, kiểm tra, xử lý nếu phát hiện vi phạm pháp luật tại cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, đảm bảo không để xảy ra các hoạt động vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, trong đó, yếu tố quan trọng vẫn là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các chủ cơ sở kinh doanh.