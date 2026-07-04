Khống chế, bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em

ANTD.VN - Khoảng 18h30 ngày 4-7-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an tỉnh Sơn La, Công an cấp xã đã bắt giữ thành công một đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại tỉnh Sơn La khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cho cháu bé bị bắt cóc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, Công an tỉnh Lào Cai nhận được đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Sơn La về việc truy bắt một đối tượng vừa thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại khu vực bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, sau đó bỏ trốn theo hướng sang tỉnh Lào Cai.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La và Công an các xã giáp ranh trên tuyến đường đối tượng có thể di chuyển, khẩn trương rà soát lộ trình bỏ trốn, xác minh các mối quan hệ của đối tượng và gia đình bị hại, tập trung truy xét, dựng lại toàn