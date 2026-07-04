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Pháp luật

Khống chế, bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em

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Tống Lâm

ANTD.VN - Khoảng 18h30 ngày 4-7-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an tỉnh Sơn La, Công an cấp xã đã bắt giữ thành công một đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại tỉnh Sơn La khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cho cháu bé bị bắt cóc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, Công an tỉnh Lào Cai nhận được đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Sơn La về việc truy bắt một đối tượng vừa thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em tại khu vực bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, sau đó bỏ trốn theo hướng sang tỉnh Lào Cai.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La và Công an các xã giáp ranh trên tuyến đường đối tượng có thể di chuyển, khẩn trương rà soát lộ trình bỏ trốn, xác minh các mối quan hệ của đối tượng và gia đình bị hại, tập trung truy xét, dựng lại toàn

bộ hành trình gây án và tẩu thoát.

Chỉ sau gần 3 giờ đồng hồ từ khi tiếp nhận thông tin, đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng phối hợp của hai tỉnh, Công an xã Trạm Tấu đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu, kịp thời giải cứu cháu bé, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng và sức khỏe.

Hình ảnh đối tượng
Hình ảnh đối tượng

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Hà Văn Tý (SN 1996, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai; hiện ở tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu).

Theo lời khai ban đầu, khoảng 8h sáng ngày 4/7, Tý điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát từ bản Bủng, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La về nhà. Khi đi qua khu vực bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, đối tượng phát hiện 4 cháu nhỏ đang bán dưa ven đường nên dừng xe mua dưa. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã bắt cóc cháu Thào Thị A. (SN 2020) rồi nhanh chóng đưa cháu bé bỏ trốn về hướng tỉnh Lào Cai.

Bắt giữ đối tượng Hà Văn Tý
Bắt giữ đối tượng Hà Văn Tý

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

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#Công an Lào Cai

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