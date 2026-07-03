Khám xét nhà của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ mới bị bắt vì ma túy

ANTV.VN - Từ một điểm nghi vấn tại khách sạn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bóc gỡ đường dây ma túy lớn, bắt và xử lý 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy…

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng dương tính với nhiều loại ma túy, gồm Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.



Trong đó, Cơ quan Công an xác định Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; riêng Tăng Nhật Tuệ còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Video: Khám xét nơi ở của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ mới bị bắt vì ma túy

Hình ảnh lúc phát hiện ma túy và các dụng cụ tự chế thu giữ tại nơi ở của Tăng Nhật Tuệ.

Tăng Nhật Tuệ (SN 1986 tại Hà Nội) được biết đến là một trong những nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực: ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc và từng là ông bầu nhóm nhạc.

Từ năm 2003, Tăng Nhật Tuệ thi đỗ và học tại Khoa Thanh nhạc Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và bắt đầu được chú ý từ năm 2005 khi tự trình bày ca khúc Đen và trắng trong chương trình Bài hát Việt (VTV3).

Bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Tiếp đó, Tăng Nhật Tuệ đã sáng tác một số ca khúc và tự trình diễn tại chương trình này, được khán giả bình chọn và Hội đồng nghệ thuật vinh danh như: Đồng thoại, Không có bài tình ca cuối… Cho đến nay, Tăng Nhật Tuệ đã có hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại: pop, ballad, rock, hip hop, R&B, jazz…

Đầu năm 2026, ca sĩ này gây chú ý khi hợp tác với ca sĩ Hà Linh trong ca khúc Pháo hoa trên trời, mắt lệ rơi. Bên cạnh sáng tác, anh ta từng thành lập và quản lý một số nhóm nhạc như The Kids, Zero 9, Biến tấu, X3.14…

Hình ảnh Tăng Nhật Tuệ trên trang mạng xã hội cá nhân.

Ca sĩ này cũng là người dẫn chương trình (VJ) cho các kênh truyền hình dành cho giới trẻ. Trên màn ảnh, Tăng Nhật Tuệ tham gia hơn 50 bộ phim. Vai diễn đáng nhớ có thể kể đến Nam trong Ranh giới (giải Cánh Diều Bạc 2002). Bên cạnh đó là vai diễn trong các phim truyền hình dành cho giới trẻ như: Bộ tứ 10A8, Chít & Pi, Vũ điệu xì-tin, Ngôi nhà cũ…

Tuy nhiên, ma túy đã đẩy con đường sự nghiệp ca hát, sáng tác của Tăng Nhật Tuệ phải gián đoạn trong thời gian dài...